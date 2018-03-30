أول تصريح لبهاء أبوشقة بعد توليه رئاسة الوفد

متابعات:قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد الجديد عقب انتخابه أمس، إن يوم الانتخابات كان يومًا من أيّام الوفد التاريخية، أكد أنه حزب ديمقراطي فيه الرأي والرأي الآخر، موضحا أنه أعلن منذ بداية ترشحه عن ترحيبه بكل وفدي يجد في نفسه القدرة على خوض سفينة الوفد.وقال أبوشقة خلال المؤتمر

متابعات:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد الجديد عقب انتخابه أمس، إن يوم الانتخابات كان يومًا من أيّام الوفد التاريخية، أكد أنه حزب ديمقراطي فيه الرأي والرأي الآخر، موضحا أنه أعلن منذ بداية ترشحه عن ترحيبه بكل وفدي يجد في نفسه القدرة على خوض سفينة الوفد.

وقال أبوشقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد إعلان نتيجة الانتخابات: خضنا الانتخابات وكانت روح الحب والرغبة في الإصلاح هي الأساس وكلنا واحد خادمًا للوفد الفترة المقبلة إذا أقول لكم إن المعركة لم تكن رئيس حزب لكن معركة حزب صمم رجاله ان يكونوا أمام مرحلة تتهيأ فيها مصر لتكون أمام ديمقراطية سقط شهداء في 25 يناير و30 يونيو من اجلها.

وأضاف أبوشقة: عندما حلل البعض أسباب ثورتي 25 و30 كانت تصميم الشعب المصري تحقيق ديمقراطية غابت عن مصر لعقود طويلة وما حدث ترسيخ لإرادة وتصميم المصرين جميعا، مضيفا: انتظروا من الوفد أن يكون بداية لمسيرة الديمقراطية ولن تكون ديمقراطية حقيقية قويه في مصر دون حزب الوفد القوي المتين الذي سيعمل فيه الجميع لتحقيق هدف الديمقراطية في مصر، وانه سيعمل على تحقي وتأكل ثوابت ومبادئ وقيم الوفد المعروفة منذ نشأته متمثلة في الدستور والحريّة والديمقراطية والوقوف إلى جوار الطبقات المهمشة.

وأضاف أبوشقة: نرسخ لمبادئ حزب الوحدة الوطنية شعاره الحق فوق الأمة والأمة فوق الحكومة،وستطوي صفحة الماضي ونبدأ جميعا على قلب وفكر وأراده وتصميم رجل واحد نحو بناء حزب قوي لنكون أمام كوادر شبابية نستطيع بها المشاركة القوية في انتخابات محلية وبرلمانيين وندفع بكادر سياسي ف الانتخابات الرئاسية في 2022.

وأكد أبوشقة أنه لن يغلق مقر بعد اليوم، كما أكد أن المقرات واستمرارها مسؤوليته الشخصية، موضحا أنه سيكون هناك استقرار مالي للحزب، كما أكد أيضا أن الطيور المهاجرة ستعود إلى بيتها الأصلي في حزب الوفد وان الجريدة ستشهد تطوير على أساس علمي ممنهج لتكون احدي الصحف الخمس في مقدمة العمل الإعلامي المصري.

وقال السيد البدوي رئيس الحزب المنتهية ولايته: انتخبنا رئيساً أخي وصديقي وشاركني الحزب لمدة ٧ سنوات خالص التهنئة له.

وتولي الإشراف على الانتخابات لجنة مشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعلنت ممثلة اللجنة المشرفة المكونة من 53 عضوا نتيجة الانتخابات التي شارك فيها 2533 من اجمالي 4433 ناخبا ومنهم 2477 صوتا صحيح والباطل 56 وامتنع 6 ناخبين.

وفاز أبوشقة بإجمالي أصوات 1384 صوتًا انتخابي وجاء حسام الخولي في المركز الثاني بـ 900 صوت وياسر حسان 193 صوتا وحصل علاء الشوالي على 24 صوتا والسيد فايز على عدد 2 صوت.