سيـــاســة

أول تحرك برلمانى بشأن وفاة مصرى بإيطاليا

بناء على طلب أسرته لدفن الجثمان فى محافظته
ياسمين فواز 11:20 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 11:20 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

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في أول تحرك في البرلمان بشأن وفاة المواطن المصري إسلام عيد أحمد الطباخ بإيطاليا، والذي يبلغ من العمر 30 عاما ، قدمت النائبة غادة عجمي  عضوة البرلمان عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة موجه لوزير الخارجية، سامح شكري بشأن وفاة المواطن المصري والذي وجدته السلطات الإيطالية متوفى أمام إحدى المزارع بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة لودي الإيطالية .

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وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن “جثمان المواطن المصرى “إسلام عيد أحمد”، البالغ من العمر 30 عاما من مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، والذى لقى مصرعه فى إيطاليا، وصل إلى مطار القاهرة اليوم، بناء على طلب أسرته لدفن الجثمان فى محافظته”، وفق ماذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وقالت نائبة البرلمان في طلب الاحاطة الذي تقدمت به :” نثق في وزارة الخارجية في القيام ،بالدور المطلوب على أكمل وجه والإسراع في كشف غموض وسبب الوفاة وبيان الإجراءات المتبعة حال ما كانت الوفاة جنائية إضافة إلى مستحقاته لدى صاحب العمل وكذلك مستحقات أسرته لدى هيئة التأمينات.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية عثرت على إسلام متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة لودى الإيطالية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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