أول تجربة لتسيير قطار بالجزء 1 من المرحلة 3 للخط الثالث للمترو

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الهيئة القومية للأنفاق أجرت أمس الاثنين، أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب بالجزء الأول (العتبة – الكيت كات) من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق بنجاح، لافتا إلى أن الجزء الأول يبلغ طوله 4 كم ويتضمن 4 محطات نفقية (ناصر، وماسبيرو، وصفاء حجازي، والكيت كات).

يشار إلى أن ذلك يأتي ضمن منظومة التشغيل التجريبي لهذا الجزء.

وأكد وزير النقل أن التجربة جاءت لإختبار توافق الجباريت الخارجي للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق، وذلك في إتجاه (العتبة – الكيت كات) ذهاب/إياب على نفس السكة وتبين عدم وجود أي تعارضات، موضحا أن جاري الإعداد لإجراء تجربة جباريت أخري في الإتجاه الآخر (الكيت كات – العتبة) ذهاب/إياب على نفس السكة بمحطة العتبة.

وأضاف: ”على أن يتم إجراء الإختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير تباعاً، حيث من المخطط الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبي في منتصف يوليو القادم ليعقبه التشغيل الرسمي للقطارات بالركاب“.

واشار وزير النقل الى انتهاء اللمسات النهائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة، لافتا إلى المرور بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك وأن كافة الاعمال تمت وفق أعلى معايير الجودة العالمية كما تمت التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المشروع تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وتفريعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

الخط الثالث للمترو يبلغ طوله 41.2 كم ويتضمن 34 محطة

كما أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

كما ان الخط الثالث للمترو يُعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق، وخطي المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.

ويشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا وتتضمن على 32 مبنى ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

وقد تم التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتوريد 32 قطار لإستيعاب تشغيل المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث، وسيتم تجميع 10 قطارات منهم في شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة ونقل الخبرات للجانب المصري.

وقد تم توريد 21 قطار كامل ودخول 13 قطار الخدمة، وتوريد مكونات 6 قطارات جاري تجميعها وتتكون القطارات من 8 عربات ويستوعب 1750 راكب/ القطار وسرعتها التصميمية 100 كم/ساعة والتشغيلية 80 كم/ساعة وسينقل الخط الثالث عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.