نجوى عبد العزيزتلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ ضد الأعمال الدرامية فى رمضان من أيمن محفوظ المحامى، يتهم القائمين على مسلسلى «ربع رومى و «أيوب»بإهانة القضاء الواقف والجالس معاَ. وذكر البلاغ، أن الشركة المنتجة للمسلسلين رمضان «ربع رومي»و &laq

نجوى عبد العزيز

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ ضد الأعمال الدرامية فى رمضان من أيمن محفوظ المحامى، يتهم القائمين على مسلسلى «ربع رومى و «أيوب»بإهانة القضاء الواقف والجالس معاَ.

وذكر البلاغ، أن الشركة المنتجة للمسلسلين رمضان «ربع رومي»و «مسلسل أيوب » عملت الشركة المنتجة للمسلسلين على إهانة الأسرة القضائية من قضاء ومحامين.

وأضاف البلاغ، أنه في مسلسل «ربع رومي»، أظهرت المحامى على قدر من السذاجة والمهانة وجعلت القاضي يحلف بالطلاق ويهدد المحامى بالحبس، بينما فى المسلسل الثاني «أيوب» جاء المغني دياب في دور المحامي الأفاق الخائن بلا مبادئ ولا أخلاق وسبق أن قدم دور زناتي أمين شرطه المجرم.

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم، فضلاَ عن المطالبة بوقف عرض المسلسلين ومخالفة ذلك لنصوص مواد قانون المحاماة الأولى و 54 والمادة 133 من قانون العقوبات.