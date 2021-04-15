أول برنامج تليفزيوني عربي مشترك.. أحمد عز ضيف أولى حلقات «بيت للكل» اليوم

تنطلق اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج “بيت للكل”، أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين.

ويستضيف البرنامج فى أولى حلقاته الفنان المصرى أحمد عز، كما تناقش الحلقه حياتنا في ظل “الكورونا ” وإعادة اكتشاف المواطن العربي لذاته وكيف واجهت الدول تلك الجائحة.

البرنامج يبث عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة فى توقيت واحد فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

البرنامج تقديم شافكى المنيرى من مصر ولميس عبد الكريم من العراق، كاثى فرج من الأردن، ضحى الشامى من فلسطين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان.