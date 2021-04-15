ثقافة وفنون

أول برنامج تليفزيوني عربي مشترك.. أحمد عز ضيف أولى حلقات «بيت للكل» اليوم

تناقش الحلقة حياتنا في ظل الكورونا
رحاب صبحي 1:58 ص, الجمعة, 16 أبريل 21 1:58 ص, الجمعة, 16 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنطلق اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج “بيت للكل”، أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين.

ويستضيف البرنامج فى أولى حلقاته الفنان المصرى أحمد عز، كما تناقش الحلقه حياتنا في ظل “الكورونا ” وإعادة اكتشاف المواطن العربي لذاته وكيف واجهت الدول تلك الجائحة.

البرنامج  يبث عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة فى توقيت واحد فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا  منها «الاختيار2» و«القاهرة كابول».. «المال» ترصد أبرز ترشيحات الأفضل لدراما رمضان

البرنامج تقديم شافكى المنيرى من مصر ولميس عبد الكريم من العراق، كاثى فرج من الأردن، ضحى الشامى من فلسطين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

الانتهاء من أعمال ترميم قبة قانصوه أبو سعيد وأعمال تنسيق موقعها العام

السيد فؤاد 1:22 ص, الجمعة, 16 أبريل 21

وفاة المخرج يسري غرابة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

مصطفى الجُدي 11:24 م, الخميس, 15 أبريل 21

نقاد يشرحون أسباب قلة عدد مسلسلات الكرتون والأطفال في رمضان

أحمد حمدي 2:02 م, الخميس, 15 أبريل 21

«بين السما والأرض» و«الاختيار 2».. نقاد يؤكدون: الحلقات الأولى مبشّرة

أحمد حمدي 8:53 ص, الخميس, 15 أبريل 21

أبطال «اللي مالوش كبير» في الكيلو 70 بالصحراوي

أحمد حمدي 11:38 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

«سنتدخل لحماية المشاهدين».. «الأعلى للإعلام» يطالب القنوات بتقصير إعلانات المسلسلات

المال - خاص 9:18 م, الأربعاء, 14 أبريل 21