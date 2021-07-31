أوليمبياد طوكيو.. ربّاع مصري الأصل يحرز لقطر أول ميدالية ذهبية في تاريخها

فاز فارس إبراهيم الرباع القطري – مصري الأصل – بذهبية أوليمبية هي الأولى من نوعها في تاريخ قطر، وذلك خلال منافسات رفع الأثقال ضمن أوليمبياد طوكيو .

ووفق رويترز، حصد إبراهيم ذهبية وزن 96 كيلوجراما في رفع الأثقال.

كما حقق إبراهيم رقما أولمبيا في المجموع بلغ 402 كيلوجرام في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.

وفارس إبراهيم حسونة الباخ سبق أن مثل مصر في بطولات دولية وهو نجل إبراهيم حسونة، بطل مصر السابق.

وحصل فارس على الجنسية القطرية إثر خلافات مع اتحاد رفع الأثقال المصري.

واتهم فارس الاتحاد بتجاهله لخلافات مع والده إبراهيم حسونة.