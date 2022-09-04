«أوليكس مصر»: «مدينتي» تتصدر المرتبة الأولى للمشروعات الأكثر طلبا في أغسطس

كشفت منصة الإعلانات المبوبة أوليكس مصر عن المناطق الأكثر طلبًا لشراء العقار على المنصة خلال أغسطس الماضي، وكذلك موديلات السيارات الأكثر إقبالًا من الزائرين للموقع خلال نفس الفترة.

وأوضحت المنصة أنه تم رصد 5 مشروعات سكنية متكاملة “كومباوند” هي الأكثر طلبا للبيع وعليها إقبال من العملاء على المنصة، وهي مشروعات “مدينتي” و”هايد بارك التجمع” و”الرحاب” و”تاج سيتي” و”ماونتن فيو أي سيتي”.

وأضافت المنصة أن هذا الإقبال رغبة في الشراء في المشروعات السكنية التي تتوافر بها جميع الخدمات وتحقق حياة متكاملة للعملاء بداخلها.

واستحوذ مشروع “مدينتي” على المرتبة الأولى بحجم طلب بلغ 16,557، ثم مشروع “هايد بارك التجمع” في المرتبة الثانية بحجم طلب وصل إلى 14,331 ثم مشروع “الرحاب” بحجم طلب بلغ 6,103، ثم مشروع “تاج سيتي” بمعدل طلب 3,467، ليأتي “ماونتن فيو أي سيتي” في المرتبة الخامسة بحجم طلب 2,785.

كما رصدت المنصة أكثر 5 مناطق طلبًا للبيع والتي تستحوذ على إقبال العملاء الزائرين للمنصة والباحثين عن عقار، وتضمنت تلك المناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والشروق.

وأشارت المنصة إلى أن التنوع في المدن التي تلقى إقبال العملاء يعد ترجمة لخطة الدولة بأن توزيع التنمية يعني توزيع السكان في أكثر من مدينة والقضاء على مفهوم التكدس في مناطق ومدن محددة.

واحتلت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة المرتبة الأولى في المدن التي تستحوذ على اهتمام العملاء بحجم طلب بلغ 97,661، ثم مدينة 6 أكتوبر بحجم طلب 42,644، ثم مدينة الشيخ زايد بمعدل طلب بلغ 38,075، ومدينة نصر بمعدل طلب 34,823، ثم مدينة الشروق في المرتبة الخامسة بحجم طلب 22,147.

وفي قطاع السيارات، رصدت المنصة أكثر 5 موديلات طلبًا للبيع خلال شهر أغسطس، وجاء موديل “الانترا” في المرتبة الأولى بعدد طلب 10,1095، ثم “لانسر” في المرتبة الثانية بمعدل طلب 78,131 وفي المرتبة الثالثة “نيسان صني” بحجم طلب 72,129 وفي المرتبة الرابعة جاء “كيا سيراتو” بعدد 65,288 ولتحتل “تويوتا كورولا” المرتبة الخامسة بحجم طلب 61,690.

وأكدت منصة أوليكس مصر أن وجود الطلب الحقيقي واستمرار تقديم الشركات العقارية لأنظمة سداد مرنة يدعم القدرة الشرائية للعملاء ويحافظ على استمرار المبيعات بالسوق العقاري، كما أنه تم رصد وجود طلب للسيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة، ومن المتوقع استمرار وجود طلب على كلا المنتجين انطلاقا من السياسات الحكومية الداعمة للحفاظ على نشاط الاقتصاد المصري.