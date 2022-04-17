اعلنت منصة أوليكس مصر عن قيامها بعملية تحديث شاملة تركز على تغيير شكلي جوهري للموقع الإلكتروني، بحيث يتم تغيير الشكل العام للموقع، وإضافة منتجات جديدة رقمية وغير رقمية للموقع والتطبيق الإلكتروني.

قال شريف النهطاوي، مدير عام أوليكس مصر، إن السوقين العالمية والمحلية تشهدان طفرة في نمو التسوق الالكتروني والخدمات المتاحة والتي تتحسن سنة تلو الأخرى، مما يجعل هناك ضرورة للتحديث المستمر للخدمات التي يتم تقديمها لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية، إضافة إلى تقديم كل ما هو جديد للعملاء، وتقريب المسافة بين البائع والمشتري.

محاور تحديثات اوليكس مصر

و تابع ان اوليكس مصر تستهدف عدد من التحديثات منها :

● تطور ملحوظ في المحادثات وطريقة عرض الإعلانات

● تغيير المنصة الرقمية القديمة بالجديدة مما يفتح الطريق لمزيد من التطوير في المستقبل

● طريقة عرض مطورة وأسهل تلبي متطلبات العميل

● استخدام التكنولوجيا تمكن المستخدمين من الأفراد والشركات لاتخاذ قرارات أسهل وأذكى

● تتبع التوجه الحكومي لأنها تقود الثورة التكنولوجية في سائر مجالات الدولة

وأضاف أنه تم تغيير المنصة بشكل كامل من خلال تغيير تصميم العلامة التجارية وآليات التعامل معها وذلك للتسهيل على العملاء والزائرين للمنصة وضمان استخدام أسهل وأسرع. وأكد أنه رغم وجود زيادات بالفعل في عدد الزيارات الشهرية للمنصة، إلا أن الشركة لديها طموح لمزيد من النمو وتقديم مزيد من الخدمات للعملاء.

و اضاف انه تم التوسع في تقديم مزيد من الخدمات المتخصصة لعملاء المنصة الحاليين والمستهدفين، وهو ما يؤدي لزيادة معدل الزيارات الشهرية والبالغ 6 مليون زيارة شهرية تقريبا. وأشار إلى أنه من المستهدف تقديم منتجات رقمية جديدة تلبي احتياجات السوق المصري والعملاء، فخطة الشركة تسبق آليات عمل السوق بخطوة وذلك للحفاظ على مكانته.

وتعد أوليكس منصة تسمح للمستخدمين بشراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت عن طريق تواصل البائع مع المشتري مباشرة، كما تعمل أوليكس تحت مظلة مجموعة “إي إم بي جي” الرائدة في مختلف الأسواق، والتي تعمل في 16 دولة ويديرها أكثر من 4600 موظف. تسعى مجموعة “إي إم بي جي” إلى تسهيل وإتاحة عملية تبادل السلع لأكثر من 180 مليون شخص من خلال إداراتها للعديد من المواقع الالكترونية والتي تشمل أوليكس، ودوبيزل، وبيوت، وزمين، ومبوب، وبي بروبرتي، ولامودي، وكيدي. وتعرض أوليكس منتجات وخدمات تخضع لـ 12 فئة رئيسية وفرعية من مختلف المجالات تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية، وتمكين الأعمال التجارية ومساعدة المستخدمين على الوصول لأفضل الخيارات التي تناسبهم وتلائم السوق والعالم بأكمله.