«أوليكس مصر»: أكثر من 1.5 مليون مشتر بقطاع العقارات خلال النصف الأول من 2022

كشفت منصة الإعلانات المبوبة أوليكس مصر عن مؤشرات البيع على المنصة خلال النصف الأول من العام الجاري، في 4 قطاعات رئيسية هي السيارات والعقارات والمنتجات والوظائف، بناء على تحليل بيانات 280 مليون زيارة للمنصة خلال تلك الفترة، حيث أكدت المنصة على وجود نتائج إيجابية في القطاعات الأربعة>

ففي قطاع العقارات، شهد القطاع تسجيل أكثر من 1.5 مليون مشترٍ، وأكثر من 355 ألف بائع خلال النصف الأول، كما تم تسجيل أكثر من 700 ألف إعلان، وشهدت المنصة تفاعل أكثر من 9 ملايين شخص على إعلانات العقارات على المنصة، وتلقي زيارات أكثر من 40 مليون زيارة بنهاية يونيو الماضي.

وأكدت المنصة أن الطلب الحقيقي على العقار يحافظ على استمرار السوق ونشاطه، وخاصة خلال فترات التحديات، بالإضافة إلى زيادة إقبال العملاء على شراء العقار باعتبار العقار ملاذًا آمنًا للاستثمار ويتم من خلاله تحقيق عائد استثماري مرتفع

قطاع السيارات يحتل المرتبة الأولى من حيث حركة البيع والشراء

ورغم الركود في قطاع السيارات فقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث حركة البيع والشراء، ليتم تسجيل أكثر من 2 مليون مشترٍ، وأكثر من 380 ألف بائع، مع تسجيل أكثر من 550 ألف إعلان، ووجود أكثر من 14 مليون تفاعل مع إعلانات السيارات، بالإضافة لوجود 84 مليون زيارة على القطاع داخل المنصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونوهت منصة أوليكس مصر، إلى أن هناك هدوءًا في حركة البيع والشراء بقطاع السيارات، مع وجود توجه قوي من العملاء لشراء السيارات المستعملة من خلال المنصة وهو ما يتناسب مع القدرات الشرائية لنسبة كبيرة من العملاء.

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وبالنسبة لقطاع المنتجات والذي يضم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأثاث وغيرها من المنتجات، ليسجل أكثر من 2 مليون مشترٍ وأكثر من 960 ألف بائع، وتلقي أكثر من 2 مليون إعلان، وتلقي الطلب أكثر من 15 مليون شخص تفاعلوا مع إعلانات المنتجات، وتلقي أكثر من 60 مليون زيارة لهذا القسم خلال النصف الأول من 2022.

كما سجل أكثر من مليون شخص استخدموا أوليكس في البحث عن وظيفة، واستخدم أكثر من 40 ألف شخص أوليكس للإعلان عن فرصة عمل، وتسجيل أكثر من 70 ألف إعلان على المنصة، وتفاعل أكثر من 2 مليون شخص مع إعلانات الوظائف بالإضافة إلى زيارة أكثر من 10 ملايين زيارة للمنصة للبحث عن وظيفة. وأوضحت المنصة أن هناك نشاطًا مستمرًا في زيارات العملاء للقطاعات المختلفة الموجودة عليها، وخاصة عقب عملية التحديث الشاملة التي تمت للمنصة والتي ركزت على التغيير الجوهري والشكلي للمنصة لتلبية متطلبات العملاء والتقريب بين البائع والمشتري