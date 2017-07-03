أوليكس تقارن بين أسعار العقارات في القاهرة ودبي‎

المال – خاص: عقدت شركة أوليكس للأعلانات المبوبة عبر شبكة الإنترنت مقارنة بين مدينتى القاهرة ودبى، لتوفير بيانات ومؤشرات للباحثين عن العقارات، وركزت المقارنة على استعراض أسعار العقارات سواء المعروضة للإيجار أو البيع، وتحديداً الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في القاهرة ودبي، وذلك مع الأخذ في ال

المال – خاص:

عقدت شركة أوليكس للأعلانات المبوبة عبر شبكة الإنترنت مقارنة بين مدينتى القاهرة ودبى، لتوفير بيانات ومؤشرات للباحثين عن العقارات، وركزت المقارنة على استعراض أسعار العقارات سواء المعروضة للإيجار أو البيع، وتحديداً الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في القاهرة ودبي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المناطق المخصصة لذوي الدخول المرتفعة في كلا المدينتين.

وبحسب الشركة فإن متوسط الإيجار الشهرى لشقة بغرفة نوم واحدة في منطقة تُعتبر مميّزة في دبي يبلغ 28,500 جنيه مصرى، بينما في القاهرة، تتكلّف شقة بنفس المواصفات 5000 جنيه في الشهر.

بينما يصل متوسط سعر شقة بغرفة نوم واحدة في دبي هو 7800000 جنيه مصرى، وهو أكثر بسبع مرات من ثمنها في القاهرة، حيث تتكلف 1000000 جنيه مصرى.

وقال ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس مصر:”تمتلك مصر سوقاً ضخماً به الكثير من الإمكانات للنمو ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أيضاً للمصريين المقيمين في دول مختلفة في المنطقة والمهتمين باستثمار أموالهم، حيث ساهم تعويم الجنيه في زيادة الاستثمارات في العقارات السكنية، وهو ما يؤكد النتائج التي توصلنا إليها خلال دراسة أجريناها بمناسبة معرض سيتي سكيب مصر 2017، حيث لاحظنا زيادة الزوار من الخليج بنسبة 51%”.

ويُعدّ مؤشر تكلفة المعيشة في دبي أعلى من مصر بنسبة 186.15%، حيث تحتلّ دبي المركز الـ196من بين 517 مدينة في العالم بمؤشر 72.61 نقطة، أما القوة الشرائية في القاهرة، فهي أقلّ من دبي بنسبة 76.92%، إذ تُسجّل 25.372 نقطة على مؤشر تكلفة المعيشة، وتأتي في المرتبة الـ511.

وشهد العام الماضي تغيّرات اقتصادية جوهرية؛ بسبب عدم استقرار العملة في مصر، كما شهد السوق تغيراً في اختيارات المستخدمين الذين تحوّلوا من الاعتماد على السماسرة حين يبحثون عن عقار للشراء أو التأجير، إلى الاتجاه أكثر نحو استخدام أوليكس للعقارات في مصر، حيث يحصلون على فرصة لمراقبة أسعار السوق بشكل عام.

وبالتالي يتمكنون من اتخاذ القرار الصحيح حين يقومون بالشراء أو التأجير، حيث إنّ قرارهم يكون بناءً على دراسة متأنية وواعية للسوق والمقارانات العديدة التي يمكن عقدها على أوليكس، ولهذا يقضى المستخدم في المتوسط ١٤ دقيقة على أوليكس للعقارات في كل زيارة.

يذكر أن الشركة أطلقت مؤخرا قسم ستوريا “Storia” الجديد، المُخصص لأهم العقارات في المناطق المميزة فى مصر، ويتوفر على تطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني، ويُفيد القسم الجديد (بشكل مباشر) كلاً من المطورين وشركات التسويق والمستخدمين الذين يرغبون في شراء أو بيع أو تأجير عقار في المناطق المتميّزة.

ويتضمن Storia عقارات في كلٍ من: القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، والتجمع الأول، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، والعلمين، والعين السخنة، والزمالك. بالإضافة إلى ذلك، يضمّ هذا القسم جميع أنواع الوحدات السكنية، من الستوديو، الشقق، الدوبلكس، التاون هاوس، البنتهاوس، والفيلات الكبيرة.