«أوليكس» تطلق رسميا خدمة التوصيل من البائع للمشتري في مصر

أعلنت شركة أوليكس لخدمات الاعلانات المبوبة عبر الانترمن إطلاقها لخدمة التوصيل رسميًا عن طريق موقع الشركة و التطبيق الخاص بها، لتصبح أول منصة تقدم خدمات التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى المستهلك في مصر.

وتهدف الشركة من خدمة التوصيل إتاحة منصة واحدة تقدم تجربة تسوق أكثر راحة وأمان لمستخدمي أوليكس بطريقة سهلة ومناسبة للبائع والمشتري.

وعملت الشركة خلال الشهور الماضية على إطلاق هذه الخدمة الجديدة حرصا على توفير وقت عملائها والعمل على راحتهم لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين الذين يفضلون شراء احتياجاتهم عبر منصات التجارة الإلكترونية واستلامها في أماكنهم، وهذا ما كان ليحدث لولا تعاقد الشركة مع مجموعة من شركات الشحن الموثوق بها والتي ستقوم بدورها بتوصيل الشُحنات، مع إتاحة خاصية تتبع الشحنة حتى باب المنزل والدفع عند الاستلام مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات والمعايير التي من شأنها حماية كافة عملائها ومقتنياتهم بشكل فعال وموثوق به.

وأكدت الشركة أن البائع يجب أن يقوم بتفعيل خدمة التوصيل من أوليكس على الإعلان ثم الموافقة على طلب المشتري للشراء، عندها تقوم أوليكس بإرسال تفاصيل عملية التوصيل إلى شركة الشحن وتقوم شركة الشحن بإستلام المنتج من البائع ثم تسليمه للمشتري و تحصيل ثمن المنتج من المشتري وتوصيله للبائع، ويتم كل ذلك مقابل رسوم واضحة ومعروفة مسبقاً.

كمرحلة أولى يمكن لكافة مستخدمي أوليكس في القاهرة والجيزة من الاستفادة من خدمة التوصيل في شراء وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الصغيرة و متوسطة الحجم مثل الموبايلات والأجهزة الإلكترونية و أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية والملابس والأدوات الرياضية و الكاميرات وألعاب الفيديو و الكتب و ديكورات المنزل. وفي المراحل اللاحقة سيتم التوسع لتوصيل الشحنات ذات الأوزان الثقيلة مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية وسوف يصحب ذلك توفير الخدمة بكافة المحافظات بشكل تدريجي مع المزيد من الخدمات التي سوف يتم الإعلان عنها قريباً.

ومن جانبها أعربت دينا جبران، مدير عام شركة اوليكس في مصر، عن سعادتها بإطلاق خدمة التوصيل والتي من شأنها أن تعزز تجربة المستخدمين على المنصة وتوفر كافة سُبل الراحة والأمان، حيث يمكن لكافة المستخدمين بيع أو شراء أي منتج دون مغادرة منازلهم عبر أجهزة المحمول أو الكمبيوتر الخاصة بهم.

وأضافت جبران قائلة أن أوليكس أنهت 2020 وهي منصة التسوق الإلكترونية الأكثر إستخداما في مصر ودائمًا ما نتطلع لتطوير خدماتنا في ظل ارتفاع وتنامي أعداد المستخدمين في الآونة الأخيرة من خلال طرح خدمات جديدة لتسهيل وتيسير عملية البيع والشراء. لطالما كان تركيزنا في أوليكس على عملائنا وكيفية تبسيط عملية التسوق على منصتنا