«أوليكس» تدرس دمج تقنيات الواقع الافتراضى فى منصتها الإلكترونية

◗❙ النهطاوي: التضخم وسعر الصرف رفع الإقبال على السيارات المستعملة والعقارات

تتبنى شركة «أوليكس» المتخصصة فى مجال الإعلانات المبوبة أونلاين استراتيجية طموح تسعى من خلالها لإتاحة خيارات متنوعة بأسعار تنافسية لعملائها سعيا منها لتسهيل عمليات البيع والشراء، فضلا عن تعزيز التنافسية مع المنصات الأخرى عبر دمج تقنيات الواقع الافتراضى فى منصتها الإلكترونية، والتركيز على تطوير معايير الأمان بهدف الحفاظ على حقوق البائعين والمشترين.

وقال شريف النهطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن استراتيجية الشركة ترتكز على توفير تجربة رقمية تتميز بالسرعة والتنوع لكل من المشترين والبائعين على حد تعبيره، مقدرا إجمالى عدد مستخدمى منصة أوليكس فى مصر بنحو 12 مليون مستخدم.

وأضاف النهطاوى لـ«المال» أن أوليكس بدأت فعليا فى إتاحة خدمة الإعلانات المبوبة المدفوعة لعملائها فى بعض القطاعات عبر منصتها الإلكترونية مثل السيارات والعقارات والإلكترونيات فى إطار خطتها الرامية لتحقيق الاستفادة القصوى لعملائها وإتاحة الوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف من قبل المعلنين، معتبرا أن التطور التكنولوجى والاتجاه العام نحو استخدام الرقمنة والتطبيقات الإلكترونية سيسهم فى تعزيز مضاعفة عدد مستخدمى المنصة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم بالأسواق وتغير سعر صرف العملة الأجنبية ساهم فى تغير سلوك المصريين على المنصة، مبينا أن أوليكس شهدت تراجعا فى نسبة الإعلانات المعروضة على العقارات بنسبة بلغت %15 تقريبا خلال مايو الماضى، كما انخفضت أيضا نسبة الإعلانات على السيارات على المنصة بنسبة %35 تقريبا خلال الشهر ذاته، وذلك مقارنة بمارس 2022 قبل قرار الحكومة خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات التى شهدت رواجا من قبل رواد منصة أوليكس خلال الفترة الماضية هى قطاع المنتجات المستعملة، لافتا إلى أن قطاع السيارات المستعملة شهد إقبالا كبيرا خلال الفترة السابقة، إضافة إلى القطاع العقارى بهدف الاستثمار.

وقال إن إدارة أوليكس تحرص دوما على الاهتمام بتطوير معايير الأمان لكافة أطراف العملية البيعية، من أجل ضمان زيادة إقبال العملاء على المنصة وتعزيز تجربة الأمان لهم، موضحا أن المنصة حريصة دوما على حماية بيانات وحقوق المستخدمين.

ورأى النهطاوى أن وجود منصات جديدة على الساحة تقدم خدماتها للعملاء، خاصة القطاع العقارى من شأنه زيادة الخيارات أمام المستخدمين، إضافة إلى خلق حالة من التنافسية، علاوة على إمكانية اتخاذ قرار الشراء بسهولة.

ولفت إلى أن المنصة تسهم فى تقديم خدمة تنافسية للمستهلك المصرى، من خلال العمل على توجيه الدعم نحو أهمية استخدام المنصات الإلكترونية لما لها من فوائد، لافتا إلى أن أوليكس تعكف حاليا للعمل على مواكبة التطور التقنى من خلال تدعيم المنصة بتقنيات الواقع الافتراضى.

يشار إلى أن أوليكس هى شركة تابعة لمجموعة إى إم بى جى العالمية والتى تعمل فى 16 دولة منها باكستان والفلبين ولبنان والمكسيك والإمارات وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وتايلاند.

وتسعى مجموعة “إى إم بى جي” إلى تسهيل وإتاحة عملية تبادل السلع لأكثر من 180 مليون شخص عالميا من خلال إداراتها لأكثر من موقع إلكترونى هى أوليكس، ودوبيزل، وبيوت، وزمين، ومبوب، وبى بروبرتى، ولامودى، وكيدى.