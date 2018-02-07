أولياء أمور طلاب ببرانى يطالبون برصف طرق مدارس أبنائهم

معتز محمود



طالب عدد من أولياء أمور مدرسة المقتلة للتعليم الأساسى بمدينة سيدى برانى برصف وصلة 300 أو 500 متر من الشارع الدولى إلى المدرسة، وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.



وأضاف المصدر أنه تم العرض على اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، وقرر تكليف رئيس مدينة برانى بالعرض والدراسة.



وكشف عن أن الرد الذى وصل للمحافظة أنه تم عمل كروكيات للطرق المذكورة، وسيتم إدراجها بخطط المركز القادمة تباعاً وحسب الأولويات.



وفى سياق متصل تم إعادة تمهيد وترميم 45 كيلو متر بعدة مناطق داخل مدينة مرسى مطروح خلال الأسبوع الماضى، وذلك من خارج موازنة المحافظة، ودون تحمل أى تكلفة من خلال الجهود الذاتية للجنة تمهيد الطرق مع استغلال الجليدر الذى تبرع به رجال الأعمال بالمحافظة لخدمة أهالى المحافظة.



كما شهدت بعض مناطق محافظة مطروح خلال عامى 2016 و2017 وحتى الآن تمهيد مسافة تصل لنحو 700 كم طرق وشوارع بكافة أنحاء المحافظة، وذلك لتيسير وصول الخدمات إليها سواء سيارات الإسعاف أو المطافئ وسيارات المياه.



وتركزت تلك الجهود بقرى وتجمعات بمدن برانى والسلوم ومرسى مطروح مع القضاء على عزلة عدد من التجمعات السكنية التى كانت تبعد بمسافات تصل إلى 50 كم عن الطرق الرئيسية.