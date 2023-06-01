أولى رحلاتها.. سفينة الحاويات العملاقة ONE FRIENDSHIP تصل ميناء دمياط (صور)

استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سفينة الحاويات العملاقة ONE FRIENDSHIP التابعة للخط الملاحي اليابانيOcean Network Express (ONE) وهو من أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم.

وحسب مصادر بشركة دمياط لتداول الحاويات، فإن السفينة ONE FRIENDSHIP حديثة تم بناؤها خلال هذا العام 2023 من قبل شركة بناء السفن Imabari في اليابان وتحمل علم هونغ كونغ وهذه هي الرحلة الأولى لها قادمة من آسيا متجهة إلى أوروبا مروراً بقناة السويس.

وتم دخول السفينة على رصيف محطة حاويات دمياط قادمة من ميناء جده بالسعودية ومتجهة بعد ذلك إلى ميناء برشلونه بإسبانيا، حيث تراكت السفينة على رصيف الحاويات رقم (1-2) يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، وتم التعامل معها بـ 6 أوناش رصيف عملاقة وتم تفريغ و شحن 3090 حاوية و أبعاد السفينة ONE FRIENDSHIP هي 366 متر طول وعرضها 50 متر والغاطس 15 متر وأقصى حمولة لها 15,000 حاوية مكافئة والتي تعد من أحدث سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي ONE.

جدير بالذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع قد انتهت من تنفيذ مشروع عملاق لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بحيث يمكنها من استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة في الخدمة والتي يصل غاطسها إلى 17 مترًا وتزيد حمولتها عن 20 ألف حاوية مكافئة ، وأيضاً تطبيق منظومة المعلومات الحديثة NAVIS N4 لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونياً الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء و كفاءة المحطة وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة كأقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتكون مصر مركز لوجستي عالمي.

ومع استمرار توافد السفن العملاقة إلى محطة حاويات دمياط يتقدم اللواء بحري أ.ح دكتور/ رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة في كافة القطاعات على ما يبذلونه من جهود مخلصه وتفاني في العمل من أجل رفع شأن الشركة، وأيضاً جزيل الشكر لهيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري أ.ح أحمد حواش على التنسيق الكامل والمثمر بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط.