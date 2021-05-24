سيـــاســة

أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل أبو الريش 26 يونيو

في القضية المعروفة إعلاميًّا بطفل أبو الريش
المال - خاص 5:25 م, الأثنين, 24 مايو 21 5:25 م, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت محكمة الجنايات بالقاهرة جلسة 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميًّا بطفل أبو الريش. كانت النيابة العامة قد استمعت إلى شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك، وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

اقرأ أيضا  إحالة أوراق سائق ونجليه للمفتي بتهمة القتل

وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

اقرأ أيضا  رفض طعن مستشار وزير الصحة السابق وتأييد حكم إدانته بالرشوة

نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أحكام مشددة للمتهمين باغتصاب فتاة التيك توك

المال - خاص 5:04 م, الأثنين, 24 مايو 21

«المال» ترصد 3 مواد أثارت الجدل بمناقشات قانون الوقف الخيري بالبرلمان اليوم

ياسمين فواز 4:47 م, الأثنين, 24 مايو 21

البرلمان يوافق علي مجموع مواد قانون صندوق الوقف الخيري وإحالته لمجلس الدولة

ياسمين فواز 4:01 م, الأثنين, 24 مايو 21

تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم فى تهمة التهرب الضريبى إلى 14 يونيو

المال - خاص 3:07 م, الأثنين, 24 مايو 21

تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت فى قضية التخابر مع حماس إلى 25 يوليو

المال - خاص 2:41 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزير الخارجية يتوجّه إلى رام الله لمواصلة التنسيق في مُستجدات الشأن الفلسطيني

سمر السيد 1:46 م, الأثنين, 24 مايو 21