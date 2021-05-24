أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل أبو الريش 26 يونيو

حددت محكمة الجنايات بالقاهرة جلسة 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميًّا بطفل أبو الريش. كانت النيابة العامة قد استمعت إلى شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك، وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

نجوى عبد العزيز