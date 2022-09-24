أولى جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث بانتظار 5 إجراءات

نظمت اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب إجراءات الجلسة الإجرائية لاول جلسة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني و المقرر انعقادها السبت المقبل .

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد دور انعقاده الثالث في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاجراءات التالية:

تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية لانعقاد المجلس.

تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

تلاوة الاعتذارات حال تغيب بعض الأعضاء عن حضور الجلسة العامة.

ووفقا للأعراف البرلمانية سيهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب ببداية انعقاد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد.

يدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية، كما يخول للأعضاء حق التنقل بين اللجان واختيار رغبة أولى أساسية وثانية الالتحاق باللجان البرلمانية.

وتنص المادة 39 على أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

يشار إلى أن اللجان النوعية الـ25 هي الوحيدة التي تشهد انتخابا، بينما يعاد تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تضم الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان بناء على التشكيل الجديد، فضلا عن إعادة تشكيل لجنة القيم، والتي يترأسها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.