أولوية تموين «توك توك» تتسبب في مشاجرة بمحطة وقود بالقاهرة.. وإصابة سائق بعيار ناري

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت داخل إحدى محطات الوقود في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة ، على أولوية تموين مركبتي “توك توك”، وتسببت في إصابة سائق “توك توك”، بعد اطلاق النيران عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها سائق مركبة “توك توك”، مصاب برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، بين كلٍ من طرف أول المجني عليه، وطرف ثان: شخصان -لأحدهما معلومات جنائية- بسبب أولوية تموين مركبتي “توك توك”، قيادة المجني عليه وأحد المتهمين أثناء تواجدهما بأحد محطات الوقود.

وعلى إثر ذلك حضر المتهمين لمحل إقامة المصاب وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، طبنجة صوت معدلة، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة، مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولاذا بالفرار.

وبسؤال شقيق المصاب أيد ماسبق، واتهم سالفي الذكر بالتسبب في إحداث إصابة شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.