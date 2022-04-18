سيـــاســة

«أولها الاثنين المقبل» رئيس الوزراء يحدد إجازات شم النسيم وعيد العمال وعيد الفطر

مدفوعة الأجر
صفية حمدي 2:09 م, الأثنين, 18 أبريل 22 2:09 م, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضا  بسبب موقفها من أوكرانيا .. ألمانيا تدرس عدم دعوة الهند لقمة مجموعة السبع
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لمعرفة ما يجري بمستشفيات الصحة النفسية

ياسمين فواز 12:54 م, الأثنين, 18 أبريل 22

أبرزها تعديلات قانون جرائم تقنية المعلومات.. «النواب» يحيل 10 تشريعات جديدة إلى اللجان النوعية

ياسمين فواز 12:51 م, الأثنين, 18 أبريل 22

انطلاق الجلسة العامة بـ«النواب» لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021

ياسمين فواز 12:47 م, الأثنين, 18 أبريل 22

«حقوق النواب» ترحب بتوجيهات السيسي لحصر الغارمات للإفراج عن دفعة منهن قبل عيد الفطر

ياسمين فواز 11:09 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

«سياحة النواب» تفتح ملف مسار العائلة المقدسة وتوصي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

ياسمين فواز 12:26 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

النيابة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا بوفاة شخص في الإسماعيلية

المال - خاص 11:43 م, الأحد, 17 أبريل 22