أولمبياد طوكيو.. 7 أبطال من مصر يودعون المنافسات ويفقدون حظوظهم في حصد ميدالية

وفي التايكوندو، فقدت نور عبد السلام حظوظها في المنافسة على الميدالية البرونزية بعد خسارتها من التركية رقية يلدريم، قبل أن تتعرض الأخيرة لخسارة في نصف النهائي أمام الإسبانية أدريانا إيجلاسياس

ودعت المصرية ميار شريف منافسات فردي سيدات التنس بأولمبياد طوكيو من الدور الأول، بعد الخسارة أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون مقابل.

وفي التايكوندو، فقدت نور عبد السلام حظوظها في المنافسة على الميدالية البرونزية بعد خسارتها من التركية رقية يلدريم، قبل أن تتعرض الأخيرة لخسارة في نصف النهائي أمام الإسبانية أدريانا إيجلاسياس.

وكان بالإمكان أن تنافس نور عبد السلام على ميدالية برونزية رغم خسارتها ولكن في حال تأهل التركية رقية إلى النهائي.

وفي تنس الطاولة، ودعت يسرا حلمي منافسات فردي السيدات بالخسارة في الدور الأول، على يد الصينية الأصل جيا نان يوان بأربعة أشواط دون مقابل.

وبعد أن ودعت يسرا حلمي منافسات فردي السيدات من المنتظر أن تشارك مع منتخب السيدات في منافسات الفرق، فجر الأحد 1 أغسطس.

ويمثل منتخب السيدات بجوار يسرا حلمي كل من دينا مشرف وفرح عبد العزيز.

وفي منافسات لعبة مُسدس هوائي، ودّع سامي عبدالرازق، منافسات مسدس هوائي 10 متر في الرماية بعد احتلال المركز 31 في التصفيات، حيث حصد 567 نقطة بعد 60 رمية، ليلحق بلاعبتنا الزهراء محمد التي ودعت منافسات البندقية الهوائية.

وفي منافسات سلاح السابر، خسر زياد السيسي أمام المصنف الثامن، الجورجي ساندرو بازادزي بنتيجة 15-12، ليكون هو الضحية المصرية الثانية بعد أن فاز بازادزي، على لاعبنا مهاب سامر في دور الـ 32.

وبخروج زياد السيسي، خرج كل المصريين من منافسات سلاح السابر، بعد أن ودع محمد عامر من نفس الدور بالخسارة أمام المصنف الأول، الكوري أوه سانجوك.

وأخيرًا، وفي منافسات زوجي مختلط تنس الطاولة، ودّع الثنائي عمر عصر ودينا مشرف أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الثنائي الكوري لي سانج سو وجيون جين هي بنتيجة 4-1 في الأشواط، ولكنهما سيستمران في منافسات تنس الطاولة الفردي بشكل طبيعي.