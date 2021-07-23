أولمبياد طوكيو.. 1.3 مليار دولار خسائر متوقعة لليابان بسبب كورونا

يتوقع المحللون أن يؤدى فيروس كورونا لخسائر بالاقتصاد الياباني بحوالى 1.3 مليار دولار لاختفاء الإيرادات نتيجة عدم حضور الجماهير ألعاب أولمبياد طوكيو، بعد أن أعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو حتى 22 من أغسطس، ليغيب الجماهير عن مشاهدة الألعاب مع انطلاق حفل افتتاح استثنائي اليوم الجمعة اتسم بالبساطة، ودخلت مسيرة الرياضيين الاستاد الوطني بابتسامات خلف الكمامات، وسمح لرجل وسيدة بحمل الأعلام معًا لأول مرة بدلًا من اثنين من الرياضيين، كما هو معتاد فى المسابقات السابقة.

وبلغت تكلفة أولمبياد طوكيو التى كان مقررًا عرضها خلال ديسمبر 2020 ولكنها تأجلت لانتشار كورونا بالعالم حوالى 15.4 مليار دولار.

وبدأ حفل أولمبياد طوكيو بالألعاب النارية التى أضاءت الاستاد الخالي من الجماهير تقريباً بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا كورونا.

وحضر أقل من 1000 شخص حفل الافتتاح الذي عادة ما يكون عرضاً مليئاً بنجوم الرياضة والمشاهير وعشاق الألعاب الأولمبية.

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن حكومة طوكيو فرضت إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، ورفعت لافتات تطالب الجماهير بالتحلي بالهدوء حول الاستاد.

أولمبياد طوكيو يمثل أول تجمع بالعالم منذ الجائحة

وجاء أولمبياد طوكيو ليمثل أول تجمع بالعالم منذ الجائحة، وانطلاقة أكبر حدث رياضي عالمي يشاهده مئات الملايين بشاشات التلفزيون.

وسارت أعداد صغيرة، تقريباً 20 من كل دولة، بمسيرة الفرق وغادرت سريعاً لتجنب العدوى رغم بذلها أقصى جهد للاستمتاع بالأجواء.

وقام فريق أوغندا بأزيائه التقليدية البراقة بأداء بعض الرقصات، بينما قفز الوفد الأرجنتيني بحماس عند دخوله ترحيبًا بحفل أوليمبياد طوكيو.

ولخص الفيديو الافتتاحي لحفل أوليمبياد طوكيو مسار الألعاب والتحديات التي واجهها العالم منذ اختيار العاصمة اليابانية لاستضافة الحدث في 2013.

وظهر تنوع بالكمامات بين الزرقاء العادية أو البيضاء الجراحية، فيما طبعت بعض الدول على الكمامات ألوان أعلامها أو رموزاً وطنية.

ودخل إمبراطور اليابان ناروهيتو وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الاستاد مع ارتداء قناع الوجه والجلوس والحفاظ على مسافة التباعد.

وتخلت بعض المجموعات ومنها قرغيزستان وطاجيكستان عن ارتداء الأقنعة في تناقض غريب مع غالبية الدول لتثير ردود فعل غاضبة باليابان.

وعزفت موسيقى بعض ألعاب الفيديو الشهيرة في اليابان أثناء مسيرة الفرق، ولكن بدون تصميم للرقصات الجماعية المعتادة ووفرة الراقصين والممثلين.

تأجيل أولمبياد اليابان لمدة عام بسبب كورونا

وبعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام اضطر المنظمون لإقامة الألعاب بدون جماهير حيث يستمر الوباء يحصد الأرواح بجميع أنحاء العالم.

وأظهر الفيديو كيف ضرب كورونا العالم وتسببت إجراءات العزل العام بتأجيل الأولمبياد والتقلبات والغموض في استعدادات الرياضيين في العزل.

واستغل البعض هذه المناسبة للإدلاء ببيانات حول المساواة والعدالة، لتمنح عدة دول الفرصة لرجل وامرأة لحمل العلم في حفل الافتتاح.

وحضر 15 من قادة العالم فقط مع إمبراطور اليابان ناروهيتو الذي يفتتح الألعاب رسمياً، كما فعل جده هيروهيتو بأولومبياد 1964.

واتسم الحفل بغياب الشخصيات رفيعة المستوى ومنها شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق، الذي لعب دوراً أساسياً للفوز بتنظيم الألعاب.

حفل افتتاح أوليمبياد طوكيو اليوم الجمعة

وشهد أولمبياد طوكيو معارضة بسبب كورونا حيث رفع مئات المحتجين لافتات تحمل شعار «الأرواح فوق الأولمبياد» حول الاستاد و«أوقفوا الأوليمبياد».

وحصل ثلث اليابانيين فقط على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، ما أثار مخاوف من انتشار العدوى بالفيروس أثناء الألعاب.

وتم الإعلان عن إصابة أكثر من 100 شخص بالفعل من المشاركين بالأوليمبياد بفيروس كورونا، وتستمر الألعاب حتى 8 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن يتنافس نحو 11 ألف رياضي من 204 لجان أوليمبية وطنية مع فريق اللاجئين المشارك تحت العلم الأولمبي.