أولكس مصر: ارتفاع أسعار العقارات يدفع العملاء نحو الوحدات الصغيرة

المال خاص:



قال خالد شاهين، المدير الاقليمى للإيرادات أولكس مصر ، أن تطبيق أولكس مصر الاليكترونى قام خلال 2017 الماضى بعرض 4 ملايين وحدة سكنية موزعة على مناطق مختلفة وذات مساحات متباينة للبيع المباشر أمام العملاء، كما حقق التطبيق نحو 70 مليون زيارة من العملاء المهتمين بالسوق العقارى تضمنت زيارات متعددة لعملاء من الدول العربية فى أبرزها السعودية والإمارات.



أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة ” قياس اتجاهات الاستثمار الأجنبى فى العقارات المصرية”، أن “تطبيق أولكس” رصد من خلال الزيارات المتكررة للتطبيق حول السوق العقارية التوجهات السائدة للعملاء فى الفترة الحالية وكيفية تغيير متطلباتهم حول العقار فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتغايرة، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” ساهم فى تغيير إتجاهات العملاء نحو التركيز على الوحدات ذات المساحات الصغيرة وبخاصة المساحات المعروضة فى حدود 100 متر، على عكس السنوات الماضية والتى تزايد فيها توجهات العملاء نحو تملك الوحدات ذات المساحات الكبيرة والتى تصل لنحو 180 متر.



ولفت إلى أن تطبيق اولكس مصر يحقق شهريا 5.5 مليوم مستخدم، ويتيح للعملاء إمكانية عرض وحداتهم للبيع مجانا، كما يعمل على تقديم خدمات متميزة لإعطاء العملاء فرص جادة فى الظهور على التطبيق، كما نوه أن مكتب اولكس مصر يتواجد حاليا بالتجمع الخامس ويتضمن نحو 90 موظف.



أوضح أن تطبيق أولكس مصر يحظى بوجود نحو 50 شريك عقارى ، ويعمل التطبيق الإليكترونى على كشف إحتياجات العملاء من العقار للمساهمة فى تقديم خدمات أفضل تتلائم مع رغبات العملاء، كما يسهم “التطبيق الإليكترونى أولكس مصر” فى تقييم آليات العلاقة القائمة بين البائع والمشترى بسوق العقارات خلال الفترة الراهنة ، فضلا عن متابعة تأثير الأوضاع الاقتصادية على حركة البيع والشراء فى السوق، وكيفية حدوث تحولات جديدة فى إتجاهات العملاء بصدرو بعض القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة بالبنوك دفع بإعادة التوجه نحو الاستثمار فى شراء العقارات مرة أخرى.



ولفت إلى أنه عبر الخدمات المقدمة فى تطبيق أولكس مصر يتم رصد أوجه البحث عن العقار من جانب العملاء والتى تتوزع (الوحدات السكنية – أو الفيلات- أو الدوبلكس- أو شراء الأراضى) وتتغير هذه الإتجاهات من فترة لأخرى تبعا لتغيرات الأوضاع الاقتصادية التى تؤثر على القوة الشرائية للعملاء، بالإضافة إلى رصد أكثر المناطق الجاذبة للعملاء، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت إرتفاعا قويا فى أسعار العقارات فى العديد من المناطق وبخاصة فى القاهرة الجديدة، كما أوضح أن العديد من الدول تشهد نفس هذه التوجهات من العملاء على سوق العقار فيما يتعلق بالاتجاه للوحدات الأصغر مساحة أو التركيز على الشراء فى مناطق محددة.