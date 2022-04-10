علمت «المال» أن سلسلة «أولاد رجب» التجارية، تخطط لضخ استثمارات جديدة، فى حدود 70 مليون جنيه خلال العام الحالي.

وقالت مصادر لـ«المال» إن تلك الاستثمارات سيتم توجيهها إلى افتتاح 4 فروع ومنافذ جديدة، من بينها اثنان فى بورسعيد، وفرع فى «بورتو مارينا»، وآخر فى أحد الأماكن التابعة لشركة طلعت مصطفى القابضة.

وحول ما أثير مؤخرا بشأن إغلاق سلسلة «أولاد رجب» بعض فروعها فى مصر، قالت المصادر إن بعض الفروع الخاصة بالسلسلة بنظام الإيجار والآخر «تمليك»، وأن بعض مُلاك هذه المحال قاموا برفع القيمة الإيجارية لها، ما دفع المجموعة لإغلاق عدد من الفروع لعدم جدواها الاقتصادية.

وأكدت المصادر أنه تم إغلاق 9 فروع للشركة حتى الآن، وهي: «دمياط، والمرغنى، والهرم، والحى العاشر، وحلوان، والمنصورة 1، وفرع النعام، والعبور»، لافتة إلى أنه لم يتم إخلاء المعدات الخاصة بالشركة من بعض الفروع المغلقة حتى الآن.

ويصل عدد الفروع التابعة للمجموعة حاليا فى مصر إلى 52 فرعًا، بعد إغلاق الأفرع السابق ذكرها، بحسب المصادر.

وتابعت المصادر أن ما يتم حاليا ليس خروجا من السوق كما يدعى البعض، مؤكدة أن المجموعة تعتزم الاستثمار فى فروع جديدة خلال العام الحالي.

وأصدرت مجموعة «أولاد رجب» بيانًا رسميًا، قبل أيام، كشفت فيه حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول إغلاق عدد من فروعها.

وأكدت الشركة فى بيانها أن كل ما يثار على بعض الصفحات الشخصية والمجموعات العامة فيما يخص غلق فروع أولاد رجب بالشمع الأحمر أو غلق الفروع من قبل جهات خارجية مختلفة ليس إلا محض شائعات وأخبار غير صحيحة، يتم تداولها ونقلها من مصادر غير موثوق بها، مضيفةً: «وبرغم محاولتنا العديدة فى الرد والتفاعل مع تلك الصفحات بتوضيح لهم الحقائق، فإن بعضها ما زال يتداول تلك الأخبار الزائفة، لذا وجب علينا إصدار هذا البيان».