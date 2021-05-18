طاقة

أوكيو العُمانية تتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ مشروع للطاقة المتجددة

من بين أعضاء التحالف إنتركونتننتال إنرجي
أحمد فراج 10:26 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 10:26 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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قال مطورون في قطاع الطاقة المتجددة إن تحالفا يضم شركة النفط العُمانية المملوكة للدولة ” أوكيو ” سيطور مشروعا للطاقة المتجددة في عمان لإنتاج ملايين الأطنان سنويا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، بحسب وكالة رويترز.

المشروع يتألف من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح

وسيتألف المشروع من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين حال بلوغه كامل طاقته.

يتزايد اعتبار ما يعرف بالهيدروجين الأخضر، الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقود المستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.

من بين أعضاء التحالف إنتركونتننتال إنرجي

ومن بين أعضاء التحالف إنتركونتننتال إنرجي التي مقرها هونج كونج، وهي شركة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وإنرتك، وهي شركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة النظيفة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

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وقال البيان “سيساعد المشروع على إحداث تحول لقاعدة المهارات والخبرات الفنية في مجال الطاقة المتجددة بسلطنة عمان”.”وهو ما يوفر عددا كبيرا من الوظائف مرتفعة القيمة مع تشييد الموقع وتشغيله”.

وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع مصادر اقتصاداتها من خلال استحداث قطاعات ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشمل دفعة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.

أبوظبي تعتزم إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود

وتعتزم أبوظبي إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتعمل السعودية على مشروع هيدروجين بخمس مليارات دولار في منطقة الأعمال نيوم ذات التقنية العالية.

كشفت مصادر مطلعة الشهر الماضى أن عُمان تدرس خيارات عدّة تتعلق بشركة الطاقة الحكومية “أوكيو”.  ومن بيت الخيارات طرح عام أولي محتمل، حيث تسعى السلطنة لدعم مواردها المالية.

وتتناقش الحكومة العُمانية مع مستشارين لدرس البدائل المختلفة لشركة النفط العُمانية “أوكيو”.والتي يمكن أن تشمل أيضاً بيع حصة في الشركة أو بإحدى الشركات التابعة لها.

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“أوكيو” يمكن تقييمها بمليارات الدولارات في حال تمّ إقرار طرحها للاكتتاب العام

وقالت مصادر إن “أوكيو” يمكن تقييمها بمليارات الدولارات في حال تمّ إقرار طرحها للاكتتاب العام.

“أوكيو” هي شركة طاقة متكاملة، يشمل نشاطها عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وإدارة المصافي، وشبكة للبيع بالتجزئة، وأعمال البتروكيماويات الكبيرة.

وتأسست الشركة من خلال اندماج شركة النفط العمانية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الغاز العُمانية المملوكة للدولة ومجموعة التكرير “أوربك” (orpic) والشركة المُنتجة للكيماويات “أوكسي” (Oxea).

أوكيو تبيع سندات لأجل سبع سنوات مقابل 750 مليون دولار

على صعيد آخر، أظهرت وثيقة أن أوكيو باعت الشهر الماضى سندات لأجل سبع سنوات مقابل 750 مليون دولار عند 5.125 %.وذلك في أحدث جمع تمويل لشركات الطاقة الخليجية بأسواق الدين.
أفادت الوثيقة، الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أن العائد تقلص من السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 5.625 % بعد تلقي طلبات بأكثر من 4.5 مليار دولار.
رتب العملية سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الأول ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه وناتكسيس وإس.إم.بي.سي نيكو وسوسيتيه جنرال.

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كانت مصادر قالت لرويترز العام الماضي إن شركة النفط الحكومية عيَّنت بنوكا لترتيب بيع سندات دولية وسط ضغوط من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا على الأوضاع المالية الهشة للسلطنة.
 

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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