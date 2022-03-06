اقتصاد وأسواق

أوكرانيا مستعدة لتصدير الحاصلات الزراعية عن طريق السكك الحديدية

السكك الحديدية يمكنها تسليم 150 عربة حبوب في اليوم إلى رومانيا
أيمن عزام 10:16 م, الأحد, 6 مارس 22 10:16 م, الأحد, 6 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة، اليوم الأحد، إنها مستعدة لتصدير الحاصلات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.

تُعدُّ أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، حيث صدّرت على مر السنين الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن.

اقرأ أيضا  سفراء مجموعة السبع: قادتنا قرروا فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على قطاعات عريضة من الاقتصاد الروسي

تصدير الحاصلات الزراعية

وقالت سكك الحديد الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا الوضع يسبب مشكلات ليس لأوكرانيا فحسب، فحصة الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية تقدر بنحو 11%، وحصة زيت عباد الشمس تقدر بنحو 55%”.

أضافت: “لمنع أزمة الغذاء العالمية والحفاظ على الصادرات الأوكرانية، فإن السكك الحديدية الأوكرانية مستعدة لتنظيم توصيل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية بشكل عاجل”.

اقرأ أيضا  ارتفاع الفاصوليا .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 4-3-2022

ذكرت سكك الحديد الأوكرانية أنها قد تنقل الحبوب لحدودها مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليم الحبوب إلى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الأوروبية.

أشارت إلى أن السكك الحديدية يمكنها تسليم 150 عربة حبوب في اليوم إلى رومانيا، و45 إلى بولندا، و17 إلى المجر و60 إلى سلوفاكيا، مع تحميل كل عربة ما يصل إلى 70 طناً من الحبوب.

اقرأ أيضا  ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1-3-2022 بالأسواق المصرية والطن يتجاوز 16 ألف جنيه

وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المتنوعة في موسم 2022/2021 حتى 23 فبراير الماضي، وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب بنسبة 32% في عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

السيد فؤاد 9:56 م, الأحد, 6 مارس 22

شعبة الخضر والفاكهة : ننتظر انخفاضا في الأسعار مع العروات الصيفية الجديدة (فيديو)

محمد مجدي 9:55 م, الأحد, 6 مارس 22

الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية

أيمن عزام 9:48 م, الأحد, 6 مارس 22

شعبة القصابين: استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر من أوكرانيا والبرازيل والسودان (فيديو)

محمد مجدي 9:47 م, الأحد, 6 مارس 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-3-2022 وعيار 21 يربح 35 جنيها خلال أسبوع

عمر سالم 7:51 م, الأحد, 6 مارس 22

معيط: مؤشرات الأداء المالي النصف الأول من العام مطمئنة

المال - خاص 7:35 م, الأحد, 6 مارس 22