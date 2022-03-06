أوكرانيا مستعدة لتصدير الحاصلات الزراعية عن طريق السكك الحديدية

السكك الحديدية يمكنها تسليم 150 عربة حبوب في اليوم إلى رومانيا

قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة، اليوم الأحد، إنها مستعدة لتصدير الحاصلات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.

تُعدُّ أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، حيث صدّرت على مر السنين الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن.

تصدير الحاصلات الزراعية

وقالت سكك الحديد الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا الوضع يسبب مشكلات ليس لأوكرانيا فحسب، فحصة الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية تقدر بنحو 11%، وحصة زيت عباد الشمس تقدر بنحو 55%”.

أضافت: “لمنع أزمة الغذاء العالمية والحفاظ على الصادرات الأوكرانية، فإن السكك الحديدية الأوكرانية مستعدة لتنظيم توصيل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية بشكل عاجل”.

ذكرت سكك الحديد الأوكرانية أنها قد تنقل الحبوب لحدودها مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليم الحبوب إلى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الأوروبية.

أشارت إلى أن السكك الحديدية يمكنها تسليم 150 عربة حبوب في اليوم إلى رومانيا، و45 إلى بولندا، و17 إلى المجر و60 إلى سلوفاكيا، مع تحميل كل عربة ما يصل إلى 70 طناً من الحبوب.

وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المتنوعة في موسم 2022/2021 حتى 23 فبراير الماضي، وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب بنسبة 32% في عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.