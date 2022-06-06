أوكرانيا صدرت 47.2 مليون طن من الحبوب في موسم يونيو- يوليو

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد من الحبوب بلغت 47.2 مليون طن حتى الآن في موسم يونيو- يوليو 2021- 2022، بما يشمل 148 ألف طن في الأيام الخمسة الأولى من الشهر الحالي.

وأضافت الوزارة أن الكمية الإجمالية تشمل 18.578 مليون طن من القمح، و22.4 مليون طن من الذرة، و5.7 مليون طن من الشعير.

وأشارت إلى أن شحنات الذرة هيمنت على صادرات يونيو.

وصدّرت أوكرانيا ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريًّا قبل الغزو الروسي، لكن الكميات قلّت في الأشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون طن.

واعتادت أوكرانيا، وهي دولة إنتاج زراعي كبرى، تصدير معظم سلعها عبر موانٍ بحرية، لكن الغزو الروسي أجبرها على تصدير السلع والحبوب بواسطة السكك الحديدية عبر حدودها الغربية أو عبر موانٍ أصغر على نهر الدانوب.

وقال مسئولون بقطاعي الزراعة والنقل إن أوكرانيا تستهدف زيادة طاقتها التصديرية من مواني نهر الدانوب، مما قد يسمح بشحن الحبوب لمواني رومانيا على البحر الأسود.