أوكرانيا: سنلجأ إلى التحكيم الدولي لو تم تمديد الحظر الأوروبي على واردات الحبوب

قررت أوكرانيا اللجوء إلى التحكيم الدولي لو تم تمديد الحظر الأوروبي على واردات الحبوب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعني بالشئون الخارجية، إن بلاده سوف تلجأ إلى لجنة تحكيم إذا مددت المفوضية الأوروبية قرارها الخاص بحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن ينتهي مفعوله في 15 سبتمبر الجاري.



وأضاف جوفكفا، أن كييف ستتحدى أي تمديد لحظر وارداتها من الحبوب في سعيها لإنهاء القيود التي يفرضها بعض أقرب حلفائها في الكتلة الأوروبية، وخص بالذكر بولندا، التي حذرت، إلى جانب المجر، من أنها ستفرض قيودًا أحادية إذا لم يتم تمديد حظر الاتحاد الأوروبي.



وطالب نائب الرئيس الأوكراني المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في حال بدأت وارسو التحرك من جانب أحادي الشهر الجاري.