أوكرانيا: روسيا تهاجم منشأة للحبوب في أوديسا

أطلقت القوات الروسية هجوما صاروخيا خلال الليل على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء، بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية اليوم السبت.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر، إن أربعة أصيبوا في الهجوم الذي أصاب منزلا ومنشأة للحبوب مطلة على الميناء. ولم يحدد المكان الذي وقع فيه الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إن الضربة شملت إطلاق صواريخ أونيكس الفرط صوتية من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وشنت القوات الروسية ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة بانتظام على البنية التحتية للموانئ في الأسابيع الأخيرة، مما جعل من الصعب على أوكرانيا المنتج الرئيسي للحبوب تصدير منتجاتها.