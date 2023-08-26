أوكرانيا تعلن قصف قاعدة للجيش الروسي في شبه جزيرة القرم

شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، فيما أبلغ سكان عن سقوط ضحايا ووقوع انفجارات، حسبما أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية.

وأعلنت روسيا في وقت سابق يوم الجمعة عن وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية المنسقة فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة وعددها 42 قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية إن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بيريفالنوي وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وقال أندري يوسوف المتحدث باسم جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية وفقا لموقع ليجا.نت الأوكراني “نؤكد وقوع ضربة”.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 قائلة إنها أرض روسية. وتقول الولايات المتحدة إنها تدعم الهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود لأنه ينبغي أن تكون منزوعة السلاح.