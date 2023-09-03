أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف ميناء على الدانوب

شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة استمر 3 ساعات ونصف الساعة على جنوب منطقة أوديسا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد واستهدف بنية تحتية لميناء على نهر الدانوب مما تسبب في إصابة شخصين على الأقل، وفق ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أوكرانيين.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأصبح الدانوب سبيل أوكرانيا الرئيسي لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو تموز وكان يسمح لكييف بالشحن الآمن لحبوبها عبر البحر الأسود.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تيليجرام يقول “الإرهابيون الروس يواصلون مهاجمة البنية التحتية للموانئ على أمل التسبب في أزمة غذاء ومجاعة في العالم”.

ونشر صورة لرجل إطفاء وهو يوجه المياه إلى حطام محترق من بناية.

وقالت القيادة الجنوبية العسكرية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي إن مدنيين على الأقل أصيبا في هجوم قالت إن هدفه “البنية التحتية المدنية للدانوب”.