أوكرانيا تعلن تدمير 28 من إجمالي 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

نجح سلاح الجو الأوكراني في تدمير 28 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق أوديسا وخيرسون وميكولايف ودونيتسك وكيروفوهراد وخميلنيتسكي، وفق ما قاله بيان صادر عن الجيش الأوكراني.

وأطلقت روسيا 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا ليلا استهدف معظمها جنوب البلاد، وإن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيرة.

وقال سلاح الجو عبر “تيليجرام ” إن الطائرات المسيرة انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

ونشر الجيش من جديد معلومات سابقة عن إسقاط طائرتين عسكريتين روسيتين بالقرب من مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا وبالقرب من مدينة دونيتسك المحتلة في شرق أوكرانيا.

وقال مسؤولون عسكريون روس وأوكرانيون يوم الأحد إن القوات أسقطت طائرات معادية في مناطق مختلفة من الجبهة الممتدة لألف كيلومتر في الحرب الدائرة منذ 22 شهرا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.