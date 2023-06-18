أوكرانيا تعلن تدمير مخزن ذخيرة في خيرسون الخاضعة للاحتلال الروسي

دمرت القوات الأوكرانية مخزن ذخيرة “مهما” يوجد على مقربة من مدينة هينيتشيسك الساحلية الخاضعة للاحتلال الروسي في منطقة خيرسون جنوب البلاد، حسبما ذكر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا.

وأضاف براتشوك في رسالة بالفيديو صباح يوم الأحد: “قواتنا المسلحة وجهت ضربة قوية في الصباح، وضربة مدوية جدا، في قرية ريكوف في منطقة هينيتشيسك في المنطقة المحتلة مؤقتا بمنطقة خيرسون”.

وأردف: “كان هناك مخزن ذخيرة مهم جدا. تم تدميره”.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود دخان كثيف في السماء مع دوي أصوات انفجارات.

وتقع ريكوف على بعد نحو 20 كيلومترا من هينيتشيسك، المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا، واحتلتها القوات الروسية منذ الأيام الأولى للغزو في فبراير 2022.