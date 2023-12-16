أوكرانيا تعلن إسقاط 30 مسيرة روسية فوق 11 منطقة

تمكنت الدفاعات الجوية ومجموعات متنقلة أوكرانية من اصطياد 30 من أصل 31 طائرة مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد يوم السبت، وفق بيان صادر عن سلاح الجو الأوكراني.

وذكر شهود من رويترز أن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف “هذا سادس هجوم جوي على كييف منذ بداية الشهر”.

وأضاف بوبكو “الليلة، بعد ثلاثة أيام من تهديدات باليستية، يطلق العدو مجددا طائرات شاهد المسيرة نحو العاصمة. هاجمت الطائرات المسيرة في مجموعات وفي موجات ومن اتجاهات مختلفة”.

وتابع بوبكو أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى أو جرحى أو أي أضرار جسيمة في كييف.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي أطلق طائرات “شاهد” المسيرة إيرانية الصنع من ثلاثة اتجاهات مختلفة في روسيا واستهدف 11 منطقة مختلفة في وسط أوكرانيا وشمالها وجنوبها.

وذكر سلاح الجو في بيان على تطبيق تيليجرام أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات متنقلة لإسقاط الطائرات المسيرة صدت هجوم الطائرات المسيرة الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة.

وأضاف أن القوات الروسية تستهدف مناطق قريبة من وسط المدينة.