أوكرانيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا

نجح سلاح الجو الأوكراني في إسقاط 14 طائرة مسيرة في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي، وفق ما نشرته وكالة رويترز، نقلا عن الجيش الأوكراني.

وأطلقت روسيا 15 طائرة مسيرة على أوكرانيا معظمها في جنوب البلاد خلال الليل ودمرت الدفاعات الجوية 14 طائرة منها.

وأضاف بيان صادر عن سلاح الجو الأوكراني أن الطائرات المسيرة أُطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف في روسيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير، ولم يصدر تعليق على الفور من جانب موسكو.

ولم تذكر السلطات العسكرية والمدنية أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.