أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي بطائرات مسيرة

أحبطت أوكرانيا هجوما روسيا بصاروخ كروز و14 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على المناطق الجنوبية والشرقية من الأراضي الأوكرانية خلال الليل، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين اليوم الإثنين.

وأضاف المسؤولون أن حطام إحدى هذه الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بمخزن في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وكتب حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تطبيق تيليجرام أن الدفاعات الجوية أسقطت تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق المنطقة الجنوبية (من أوديسا، التي تضم موانئ أوكرانيا الرئيسية على البحر الأسود، دون أن ترد أنباء عن أي إصابات.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من موسكو التي تنفي استهداف البنية التحتية المدنية.

وتكثف روسيا هجماتها على البنية التحتية للموانئ والحبوب منذ انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن الهجوم استهدف أيضا مناطق خيرسون في الجنوب ودونيتسك في الشرق وسومي في الشمال الشرقي.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط جميع الطائرات المسيرة وعددها 14، بما يشمل 13 طائرة من طراز شاهد، وصاروخ كروز. وأشاد بأنظمة الدفاع الجوي التي قدمها الغرب.