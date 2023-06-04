أوكرانيا تعلن أنها تصدت لهجوم جوي روسي على كييف

شنت روسيا موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا صباح اليوم الأحد وضربت أحد المطارات في منطقة بوسط البلاد لكنها فشلت في ضرب العاصمة كييف، حسبما أوردت وكالة رويترز نقلا عن السلطات الأوكرانية.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون المحلي إن أربعة صواريخ كروز من أصل ستة أسقطتها الدفاعات الجوية لكن صاروخين منها ضربا أحد “مطارات العمليات” بالقرب من مدينة كروبيفنيتسكي وسط البلاد.

وأضاف أن طائرتين مسيرتين إيرانيتي الصنع من أصل خمس أطلقتها روسيا ضربتا منشآت بنية تحتية في منطقة سومي شمال البلاد.

وقال مسؤولون بكييف إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع المقذوفات التي تستهدف العاصمة قبل بلوغها المدينة.

وقال حاكم منطقة في وسط أوكرانيا إن طفلة عمرها عامان لقيت حتفها وأصيب 22 في هجوم صاروخي روسي في وقت سابق يوم الأحد بالقرب من مدينة دنيبرو.

وتكثف روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية منذ مايو، لا سيما خلال الليل، فيما يقول مسؤولون إنها محاولة لتحطيم الروح المعنوية قبل هجوم مضاد متوقع أن تشنه أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو، وهو رئيس إدارة عسكرية محلية، على تطبيق تيليجرام “لليلة الثانية، لا يسمع سكان كييف أصوات الانفجارات في السماء”.