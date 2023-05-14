أوكرانيا تعترض صواريخ وطائرات مسيرة روسية

تصدت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد لـ 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض له أوكرانيا منذ بداية الشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر، وهو ما تعزوه كييف إلى مخاوف موسكو من الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع.

وقالت القوات الجوية في بيان إن “روسيا هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود (و) صواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95”.

وذكر مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية عبر تيليجرام أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.

ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن أي أضرار في البنية التحتية الحيوية أو المنشآت العسكرية.