أوكرانيا ترفع صادراتها من الحبوب والبذور الزيتية إلى 600 ألف طن شهريا

قال اتحاد تجار الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه)، اليوم الاثنين، إنه في ظل إغلاق موانئ البحر الأسود، تستطيع أوكرانيا تصدير 600 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريًّا، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

اعتادت أوكرانيا تصدير جميع الحبوب والبذور الزيتية تقريبًا عبر الموانئ البحرية، لكنها الآن مجبَرة على إيجاد طرق جديدة بديلة، إذ إن موانئها مغلقة بسبب الغزو الروسي.

صادرات الحبوب والبذور الذيتية

قبل الحرب، كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريًّا، بينما تراجعت الصادرات إلى 300 ألف طن في مارس.

تُعدُّ أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، حيث صدّرت على مر السنين الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن.

قالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المتنوعة في موسم 2022/2021 حتى 23 فبراير الماضي،

وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب بنسبة 32% في عام 2021 إلى 85.7 مليون طن، بحسب وكالة بلومبرج.

خفض تقرير أمريكي تقديرات صادرات الحبوب الأوكرانية، نتيجة لتقييد الطرق البحرية في أعقاب الغزو الروسي،

حيث توقّع التقرير انخفاض صادرات أوكرانيا من الذرة بمقدار 4.5 مليون طن أخرى، لتصل إلى 23 مليون طن، وصادرات القمح بمقدار مليون طن، وفقًا لتقديرات العرض والطلب الزراعية العالمية، التي تراقبها وزارة الزراعة الأمريكية عن كثب.

تم خفض مخزونات القمح العالمية إلى 278.4 مليون طن، أقل مما توقّعه مسحُ بلومبرج.