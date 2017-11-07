أوكرانيا ترعى كتابا لأديبة رأت حلوان أفضل من الريفيرا

هاجر عمران:ترعى السفارة الأوكرانية فى القاهرة ترجمة كتابا للأديبة الكبيرة ليسيا اوكراينكا التى زارت مصر فى أوائل القرن الماضى عدة مرات للسياحة العلاجية وأقامت فى ضاحية حلوان كما كان يطلق عليها أنذاك وكتبت كثير من الشعر والنثر عن مصر وأرسلت إلى اهلها باوكرانيا الكثير من النصوص التى تبدى فيها اعجابه

هاجر عمران:

ترعى السفارة الأوكرانية فى القاهرة ترجمة كتابا للأديبة الكبيرة ليسيا اوكراينكا التى زارت مصر فى أوائل القرن الماضى عدة مرات للسياحة العلاجية وأقامت فى ضاحية حلوان كما كان يطلق عليها أنذاك وكتبت كثير من الشعر والنثر عن مصر وأرسلت إلى اهلها باوكرانيا الكثير من النصوص التى تبدى فيها اعجابها الشديد بالجو أهل مصر.



وقال هينادى لاتى السفير الأوكراني فى مصر خلال حفل إطلاق الكتاب أمس الإثنين أن الكتاب هو الأول من نوعه الذى يترجم رسائل و أشعار الأديبة أوكراينكا

وأضاف أن السفارة مستمرة فى دعم هذه النوعية من البرامج خاصة و أنها تتيح تقارب أكبر بين الشعبين المصرى و الأوكرانى.

وأعرب عن شكره لوزارة الثقافة المصرية لتعاونها مع السفارة بشكل جيد خلال الفترة القليلة الماضية معربا عن رغبته فى مزيد من التعاون فى المشروعات المستقبلية بهذا الصدد.

ومن جهته ، أكد هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة أن كتاب ” ليسيا أوكراينكا مختارات من أشعارها و رسائلها ” يعد أول نشر باللغة العربية لجزء من الأدب الأوكرانى.

وأشار إلى تركيز الوزارة على الانفتاح على الثقافات الأخرى كما أن الوزارة مهتمة بتعزيز التعاون مع السفارة الأكرانية لتكرار التجربة خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى خلال كلمته بالمؤتمر أن الأمم لاترقى إلا بالمعرفة و الثقافة مؤكدا أن المكتبة ستنظم حفلا آخر خلال الفترة القليلة المقبلة لإطلاق الكتاب بحضور عدد أوسع من وسائل الإعلام و الأدباء و الشعراء .

وأكدت أولينا خوميتسكا مترجمة الكتاب أن الشاعرة أوكراينكا وهى شاعرة من الطراز العالمى ، أعجبت بشكل كبير جدا بالربيع فى مصر ورياح الخماسين

وأشارت إلى أن الكتاب يشتمل على سيرة حياة الكاتبة و 24 قصيدة و قائمة أعمالها بالإضافة إلى مجموعة من الصور .

وأوضحت خوميتسكا ان أوكراينكا كانت تعانى من مرض سل العظام وبالتالى فإن التعرض للشمس و خاصة رياح الخماسين كان بمثابة مسكنات لها وفى أحد كتاباتها قالت : الكل يأتى إلى حلواننا و لا أهمية للريفيرا هنا .



وليسيا أوكراينكا هى واحدة من أهم شعراء أوكرانيا فى العصر الحديث ولدت عام 1871 وتوفت عام 1913 كتبت أولى قصائدها وهى لا تزال فى التاسعة من عمرها وأجادت الكثير من اللغات ومرضت بمرض سل العظام وزارت مصر للاستشفاء فى ضاحية حلوان والتى ألهمتها بكثير من القصائد الشعرية و النثرية.