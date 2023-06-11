أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا لمنع هجوم في الجنوب

اتهمت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم القوات الروسية بنسف سد كاخوفكا في مسعى من موسكو لمنع تقدم القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به. ويخضع الموقع لسيطرة الاحتلال الروسي منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

واتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد. ويتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد.

وقالت ماليار عبر تطبيق تيليجرام “يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون”.

وأضافت أن التفجير، الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس السبت إن هجوما مضادا وعمليات دفاعية تجري في أوكرانيا، لكن لم يذكر تفاصيل.

وقال متحدث عسكري إن القوات الأوكرانية التي تشن هجوما مضادا على القوات الروسية تقدمت حتى مسافة 1400 متر في عدد من مناطق خط الجبهة بالقرب من مدينة باخموت الواقعة بشرق البلاد.