أوكرانيا: إيران تتحمل مسئولية سقوط الطائرة لعدم إغلاقها المطار

لتقاعسها عن إغلاق المطار الذى أقلعت منه الطائرة المنكوبة

اتهم نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية إيجور سوسنوفسكي إيران بتحملها المسئولية الكاملة لما حدث لتقاعسها عن إغلاق المطار الذى أقلعت منه الطائرة المنكوبة.

وذلك لأن السلطات الإيرانية لم تغلق المطار بعد الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في العراق، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((انترفاكس أوكرانيا)) اليوم (السبت).

لم تنحرف عن المسار

وعقدت الإدارة العليا للخطوط الجوية الأوكرانية مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه أن الطائرة أقلعت وفقا للقواعد.

وأضافت أنه لم يكن هناك انحراف عن المسار، والمسؤولية عن المأساة تقع تماما على عاتق الجانب الإيراني.

إغلاق المطار

وخلال المؤتمر الصحفي، قال سوسنوفسكي “هذا ينم عن عدم المسؤولية المطلقة؛ لأنه إذا دخلْت لعبة الحروب، فلتلعب كما تريد، ولكن هناك أشخاص حولك يجب حمايتهم. إذا أطلقوا النار في مكان ما، كان عليهم إغلاق المطار؛ كان عليهم فعل ذلك. ثم أطلق النار كما تريد.”

رحلة عادية

وأضاف “لقد كانت الرحلة العادية بين طهران وكييف، جاء المسافرون، وجهّزوا الطائرة، وحصلوا على إذن لبدء تشغيل المحركات، لقد غادروا منطقة المطار وفقا لأذونات مراقب الحركة الجوية”.

وأكد على أن الجانب الإيراني سمح بإجراء الرحلة.

خطأ بشري

جاء الإعتراف الإيراني على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات صدرت اليوم السبت.

وتوصل التحقيق الداخلي للقوات المسلحة الإيرانية إلى أن ضربة صاروخية غير مقصودة بفعل خطأ بشري تسببت في تحطم الطائرة الأوكرانية.

خطوة مهمة

ومن ناحية أخرى، صرح رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هنتشروك في قناته الرسمية على ((تلجرام)) بأن حقيقة اعتراف إيران بإسقاط طائرة بوينغ 737 الأوكرانية خطوة مهمة في التحقيق الجاري في حادث تحطم الطائرة.

الصندوق الأسود

ولفت هنتشروك إلى أن الخبراء الأوكرانيين يواصلون البحث عن أدلة تتعلق بالمأساة.

ولفت إلى أنهم فحصوا “الصندوقين الأسودين” مع منظمة الطيران المدني الإيرانية.

هوية الضحايا

كما أشار المسؤول إلى أن الخبراء يعملون على تحديد هوية ضحايا المأساة.

وتم جمع عينات من الحمض النووي (دي ان ايه) من أقارب قتلى الحادث، وأُرسلت البيانات إلى الخبراء العاملين في الموقع.

دعم أسر الضحايا

وأضاف رئيس الوزراء “ستبذل أوكرانيا كل ما في وسعها لمعرفة تفاصيل المأساة ودعم أسر الضحايا.”