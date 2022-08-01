أوكرانيا: أول سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اليوم الاثنين، إن أول سفينة شحن محملة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.

كتب كوبراكوف على ((فيسبوك)) أن السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون وتحمل 26 ألف طن من الذرة، غادرت متجهة إلى ميناء طرابلس في لبنان.

أول سفينة تغادر ميناء أوديسا

وقال كوبراكوف إن السفينة ستسير على طول ممر بحري، تحميها تركيا والأمم المتحدة.

وأضاف الوزير أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية سيساعد في منع أزمة غذاء عالمية، وسيساهم بما لا يقل عن مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الأوكراني، وسيمهد الطريق لمزارعي البلاد للاستعداد لحملة البذر العام المقبل.

ستصل سفينة الشحن في البداية إلى إسطنبول بتركيا ليتم فحصها يوم الثلاثاء، حيث سيفحصها مركز مراقبة مشترك وفقا لاتفاق أبرمته روسيا وأوكرانيا مع تركيا والأمم المتحدة، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم.

وقالت الوزارة إنه بعد رازوني، ستنطلق قوافل أخرى من ميناء أوديسا في أوكرانيا.

دشنت تركيا مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الأسبوع الماضي لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب. ويتكون هذا المركز من 20 ممثلا من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بمشاركة 5 أفراد من كل طرف.

ستسمح مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا مع تركيا تحت إشراف الأمم المتحدة، بتصدير كميات كبيرة من المواد الغذائية والأسمدة من 3 موانئ أوكرانية رئيسية على البحر الأسود، هي أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.