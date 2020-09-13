أوكا يبدأ تصوير أحدث أغانيه «اتدلع 1991» (صور)

أوكا، تعاون مع زوجته مي كساب الفترة الماضية

بدأ مطرب المهرجانات الشهير أوكا تصوير أحدث أغانيه بعنوان “اتدلع 1991″، علي طريقة الفيديو كليب في أحد الأستوديوهات الشهيرة بالقاهرة، وسوف يقوم بطرحها عقب الانتهاء من عمل المونتاج والمسكاج لها علي جميع القنوات الفضائية، وعلى قناتة الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “أتدلع 1991” كلمات وتوزيع أوكا، ألحان “بينوو”، وتدور فكرة الاغنية في إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة “مي كساب”.

جدير بالذكر أن أوكا، تعاون مع زوجته مي كساب الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة “ودي عاجبك فيها إيه”، كلمات “أمير طعيمة”، ألحان الراحل”أشرف سالم”، ميكس وماستر “جورج يعقوب”، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع “يوتيوب”.