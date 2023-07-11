أوكا وعمرو الجزار يطرحان دويتو غنائي جديد

يطرح مغني المهرجانات “أوكا” و”عمرو الجزار” أغنية جديدة بطريقة الدويتو الغنائي بعنوان “انبسط” خلال الأيام القادمة للجمهور وذلك بمختلف منصات الأغنية المختلفة.

الأغنية تحمل طابعا ايقاعيا تناسب موسم الصيف، وهي كلمات وألحان وتوزيع موسيقي لأوكا، وتأتي بعد ألبومه الغنائي الأخير “محمد صلاح” وهو اسمه الفعلي.

وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: “معايا السكه”، و”امورتى الحلوه”، و”طريقى”، و”أنجز”، و”اى حد”، و”محمد صلاح”، و”لسع لسه”، و”التت”، و”ايه يابيبى”، و”حصل إيه”، ويعتمد أوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا، حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.