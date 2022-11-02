«أوكادوك» تحقق جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين دولار

أعلنت “أوكادوك” المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد و الاستشارات الطبية عن بُعد، اليوم إغلاقها جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين دولار ضمن مرحلة ما قبل سلسلة التمويل “ب”.

وتوظف حصيلة التمويلات لتوسعة أعمال المنصة في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم خدمات رعاية صحية متميزة و متقدمة تجمع بين أفضل خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمات التقليدية المقدمة بشكل شخصي.

الشركاء في الجولة التمويلية

وجاءت الجولة التمويلية بقيادة عدد من الشركات و الصناديق الاستثمارية ، منها شركة “أيغان بارتنرز” الاستثمارية و “بناة فنتشرز” عدد من المستثمرين كمجموعة “باسم إبراهيم هائل سعيد” و “كلوب 49” و “مجموعة العيسائي” و “بوبا العربية” إلى جانب شركتي “أيه دي كيو” القابضة و “ناو إنفِست”.

نموذج أعمال و توسعات “أوكادوك”

وستقدم “أوكادوك” مفهومي الرعاية الصحية المنزلية و الصيدليات السحابية كجزء من إستراتيجيتها الرامية لتعزيز تجارب الرعاية الصحية لجميع المرضى في المملكة بما يتماشى مع أهداف “الرؤية السعودية 2030″، علاوة على القدرات المميزة التي تتمتع بها منصة “أوكادوك” بمساعدة المرضى في حجز المواعيد الطبية في العيادات أو حجز المواعيد عبر تقنية الفيديو في غضون 30 ثانية.

و ضمت “أوكادوك” مؤخرا عددا من الصيدليات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمنصتها وتعمل حاليا لضم المزيد غيرها بهدف تقديم تجربة مرضية للمرضى.

الشريك المؤسس بشركة “أوكادوك”: نشهد زيادة في معدل نمو أعمالنا بنسبة 3.3 % .. و نسعى للارتقاء بالخدمة الصحية للجميع

وبهذه المناسبة، قال فضيل بن تركية، المؤسس و الرئيس التنفيذي لدى “أوكادوك”: “تكمن أهدافنا في أوكادوك بالارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للجميع، وهذا ما سنحققه من خلال توسعة أعمالنا في المملكة العربية السعودية، نحن ممتنون جداً لمستثمرينا ومساعدتهم لنا في تحقيق مهمتنا وإعدادنا للمرحلة التالية من مسيرة نمو وتطور أعمالنا”.

و لفت إلى أنه ، خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من 2022، ارتفعت نسبة المواعيد التي تم حجزها للاستشارات الطبية عبر تقنية الفيديو لتبلغ 3.3% من إجمالي عدد المواعيد الي تم حجزها ضمن الفترة نفسها، مقارنةً مع 1.7% في العام السابق. كما شهدت حجوزات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ارتفاعا لتبلغ 0.6% من إجمالي عدد المواعيد.

رأفت طاهر : حصيلة الجولة ستوظف في إتاحة خدمات إضافية علاوة على تقديم نموذج الرعاية الصحية الهجين

من جانبه، أكد الدكتور رأفت طاهر، الرئيس التنفيذي لدى “أوكادوك” في المملكة العربية السعودية: “تشير هذه التوجهات إلى أن 30% من خدمات الرعاية الصحية سيتم تقديمها بأسلوب غير مركزي بحلول عام 2033، حيث سيحجز المرضى بشكل منتظم مواعيد الفحوصات الطبية المختلفة مثل العلاجات الفيزيائية و الفحوصات المخبرية “.

وأضاف “ستتيح الشركة خدمات الحقن الطبي من المنزل ، إلى جانب تقديم أفضل نموذج للرعاية الصحية الهجينة مما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها من أي مكان وفي أي وقت”.

المؤسس و الشريك الإداري في “بناة فنتشرز” : نسعى لأن تصبح “أوكادوك” أحد اللاعبين الكبار في السوق السعودية

من جانبه، قال خالد زين العابدين، المؤسس والشريك الإداري لدى “بناة فنتشرز”، المشاركة في قيادة جولة التمويل الحالية، : “ينمو قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية بوتيرة متسارعة ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءا من التوسع المتنامي و المستمر لأوكادوك وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الشركة تعمل على إتاحة هذا النوع من التكنولوجيا المهم ،الذي يحتاجه قطاع الرعاية الصحية لتحقيق نقلة نوعية متقدمة في المستقبل، ونتطلع قدما لتصبح “أوكادوك” لاعبا مهما في السوق السعودية وأن تكون شركة مساهمة في رؤية المملكة 2030″.

يذكر أن “أوكادوك” تأسست في سبتمبر 2021 بالسوق السعودية ، و وقعت اتفاقية شراكة مع “بوبا العربية” بهدف تعزيز تجربة المرضى والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة، و تعمل على تقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط .