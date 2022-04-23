هوت أسعار الذهب بحوالى 40 دولارا للأوقية خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى مايقرب من 1934 دولارا لأسعار العقود الآجلة فى بورصة كوميكس الأمريكية وإلى 1932 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ومع تصريحات مسئولي الاحتياطي الفدرالي المؤيدة لمزيد من عمليات التشديد النقدي واستمرار رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة لمواجهة التضخم الذى يصعد بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام من البترول إلى القمح وحتى المعادن النادرة والصناعية.

وهبطت أسعار الذهب بتعاملات أمس الجمعة لتتراجع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو 13.90 دولار إلى 1934.3 دولار للأوقية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الذهب أغلقت عند التسوية فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 2.1%.

وقال جيروم باول رئيس محلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إن رفع الفائدة باجتماع الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس مرجح بقوة.

وعزز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مكاسبه واستمر ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى منذ مارس 2020.

واستبعدت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ركود اقتصاد الولايات المتحدة وحذرت من حظر استيراد الطاقة الروسية حتى لاترتفع الأسعار عالمياً.

استمرار انخفاض أسعار الذهب مع رفع أسعار الفائدة

ومن المقرر أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة عندما يجتمع البنك المركزى يومي 3 و4 مايو المقبل.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنهاية العام بحسب رئيسة البنك كريستين لاجارد لتنخفض أسعار المعدن النفيس أكثر.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند -0.50% بنحو 85 نقطة أساس بحلول نهاية العام الحالى.

أسعار المجوهرات تهبط مع رفع اسعار الفائدة

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 10 دولارات بجلسة ختام تعاملات نهاية الأسبوع مع دعم الفدرالي لمزيد من إجراءات التشديد النقدي.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر البلاتين 4.2% إلى 927.3 دولار للأوقية، وسعر البلاديوم 1.99% عند 2372 دولارا للأوقية.

وهبطت أسعار الفضة 1.32% لتتراجع إلى 24.3 دولار للأوقية لتحذو حذو أسعار الذهب التى سجلت انخفاضا واضحا خلال الأسبوع الماضى.

وكانت أسعار الذهب تراجعت 1% يوم الخميس لزيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتعزز شهية المخاطرة وتقل جاذبية المعدن النفيس.

وزاد عائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوى منذ 2018 لإعلان رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.