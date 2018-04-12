أوقاف مطروح تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

معتز محمود

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح احتفالية بليلة الإسراء والمعراج بحضور السيد الامام السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والقيادات الأمنية و التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة وذلك بمسجد التنعيم بمدينة مرسي مطروح



وتناولت الاحتفالية تلاوة آيات من القران الكريم ثم قدم الشيخ محمد مصطفى بمديرية أوقاف مطروح الاحتفالية والتى أكد فيها على ما حبى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اخلاق عظيمة ،وخصه بمعجزة عظيمة هى معجزة الاسراء، وجعل لها سورة باسمها برهانا على انه عبدا لله بعد القرآن الكريم



وألقى كلمة الاوقاف الشيخ محمود فخر وكيل مديرية أوقاف مطروح

وأكد على فضل حادثة الإسراء والمعراج وأنها ذكرى خالدة في قلوبنا ومدى فضلها وعظمة قدرة الله سبحانه وتعالى فى اسراء رسوله والتى خلدها الله فى كتابه مينا عظمة قدرته



وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن الاسراء والمعراج تدعونا الامتثال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم،وسيرته العطرة التى يجب التمسك بها وبتصرفاته لتكون النور الذي يضيء حياتنا وطريق هدايتنا مع الحث على ضرورة العمل والبناء ،داعياً لمصر وقيادتها الرشيدة بالامن والامان وان يحفظها من كل مكروه وسوء.



بينما نقل الاستاذ السيد الامام سكرتير عام المحافظة نائبا عن محافظ مطروح التهنئة لجميع اهالى مطروح بتلك المناسبة الدينية العظيمة داعيا ان يعيدها على مصر ومطروح بالخير والبركات











