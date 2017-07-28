أوقاف القدس : فتح أبواب الأقصى أمام المصلين دون شروط

سبوتنيكأكدت دائرة أوقاف القدس الإسلامية في مدينة القدس، مساء اليوم الجمعة، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين كافة دون قيود أو شروط.وقالت دائرة أوقاف القدس، في بيانٍ: "على مدار الأسبوعين الماضيين سيطرت قوات الاحتلال على كل أبواب المسجد الأقصى المبارك وأغلقتها بوجه المصلين مع بدء نشر ال

سبوتنيك

أكدت دائرة أوقاف القدس الإسلامية في مدينة القدس، مساء اليوم الجمعة، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين كافة دون قيود أو شروط.





وقالت دائرة أوقاف القدس، في بيانٍ: “على مدار الأسبوعين الماضيين سيطرت قوات الاحتلال على كل أبواب المسجد الأقصى المبارك وأغلقتها بوجه المصلين مع بدء نشر البوابات الإلكترونية عند باب الأسباط وباب الحديد والمجلس وباب السلسلة، ضمن الإجراءات العسكرية والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك”.

وأضافت الأوقاف: “بعد ردود فعل الشارع المقدسي احتجاجًا على نصب البوابات واستكمال المخططات لنصب جسور لوضع كاميرات المراقبة لفحص دخول وخروج المواطنين تم إزالتها بعد أحد عشر يومًا”.

وأشارت الأوقاف إلى أن السلطات الإسرائيلية بعد الاتفاق على إعادة فتح الأبواب، تراجعت، أمس الخميس، بذريعة اندلاع مواجهات عند مدخل باب حطة لتعود وتفرض المتاريس الحديدية وتحدد أعمار المصلين.

وبحسب البيان فإن الأوقاف أجرت اتصالات مكثفة مع الأردن للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها التصعيدية.

وتابعت: بعد اتصالات الأردن جرى الاتفاق على فتح الأبواب كافة دون قيود أو شروط، سواء كانت على دائرة أوقاف القدس أو المواطنين؛ من أجل إعادة الأمور لما كانت عليه في السابق.

يُذكر أن الضفة الغربية والقدس وحدود غزة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي ابتهاجًا بما وصفه الفلسطينيون انتصارًا على السلطات الإسرائيلية التي فرضت إجراءات على مدينة القدس والمسجد الأقصى.