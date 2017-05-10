أوقاف الإسكندرية: لن نسمح باعتلاء المتشددين المنابر

العجمى: لن يؤم المصلين فى التراويح غير المعينينمها يونسأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية محمد العجمى، أن جميع المساجد والزوايا بالمحافظة لن يُسمح باعتلاء منبرها لأصحاب الأفكار المُتشددة، مُضيفاً أن المساجد لن تأذن لغير أئمتها بالإمامة فى صلاة التراويح أيضاً خلال شهر رمضان، مؤكداً أن ما

العجمى: لن يؤم المصلين فى التراويح غير المعينين



مها يونس

أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية محمد العجمى، أن جميع المساجد والزوايا بالمحافظة لن يُسمح باعتلاء منبرها لأصحاب الأفكار المُتشددة، مُضيفاً أن المساجد لن تأذن لغير أئمتها بالإمامة فى صلاة التراويح أيضاً خلال شهر رمضان، مؤكداً أن ما نشر على بعض المواقع بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف “العجمي” أن صاحب الفكر المتشدد يبث سمومه بين الناس، موضحاً أن المساجد للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن المعاملة وتربية الشباب على طاعة الله وغرس حب الوطن فيهم حتى يكون لدينا جيلا قويا مدافعا عن وطنه.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الوزارة فى الندوة التى نظمها مركز إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة للاستعلامات بحضور إيمان محمد حلمى مسؤل الإعلام التنموى بالمركز، وذلك فى إطار التعاون المتبادل بين مديرية الأوقاف بالإسكندرية ومركز إعلام الجمرك.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإسلام برىء من التطرف والإرهاب، وأن تصحيح المفاهيم المغلوطة يبدأ من الأسرة التى يجب أن تربى أبناءها على أسس صحيحة تتوافق مع كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتى تبنى على الوسطية السمحاء والبعد عن الغلو والتشدد والوقوف بجانب وطننا والتعامل مع كل الناس بالحب لا بالكره والبغض.

واختتم وكيل الوزارة حديثه بالتأكيد على تواصل جميع قيادات الدعوة والأئمة والدعاة بالإسكندرية مع التجمعات الشبابية والطلابية والعمالية والأندية والشركات ومراكز الشباب لنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف وإظهار روحه السمحة ووسطيته واعتداله ومواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطى المستنير.