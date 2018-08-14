أوقاف الإسكندرية: تم بيع 1851 صك أضحية حتى الآن

مها يونسقال وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ محمد خشبة، إن عدد صكوك الأضحية التي تم بيعها حتى الآن بلغ 1851 صك، مؤكدا أنه وجه مديري الإدارات بتكثيف جهودهم خلال الايام المتبقية لزيادة بيع الصكوك بمختلف أنحاء المحافظة، فضلا عن جمع الجلود بالمساجد لبيعها لادخال عائد للوزارة يمكنها من شراء سيارات إسعاف للد

مها يونس

قال وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ محمد خشبة، إن عدد صكوك الأضحية التي تم بيعها حتى الآن بلغ 1851 صك، مؤكدا أنه وجه مديري الإدارات بتكثيف جهودهم خلال الايام المتبقية لزيادة بيع الصكوك بمختلف أنحاء المحافظة، فضلا عن جمع الجلود بالمساجد لبيعها لادخال عائد للوزارة يمكنها من شراء سيارات إسعاف للدولة كما حدث العام الماضى.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ محمد خشبة، اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات داخل مقر المديرية بمنطقة المنشية، لمناقشة خطة عيد الأضحى المبارك وصكوك الأضاحي.

وأضاف “خشبة”، أنه سيتم عقد غرفة عمليات فرعية بالادارات الفرعية لمتابعة الساحات من يوم عرفات ومنع الساحات المخالفة ورفعها لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ووضع خطة طوارئ منعا 10 أئمة احتياطى لمواجهة الساحات المخالفة وتوجيههم إليها فى حالات الطوارئ.

وشدد وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية على منع العمل السياسى بالمسجد ومنع استخدام ساحات العيد فى الدعاية السياسية، موجها مدير الادارات بالتنبيه على عدم استخدام المكبرات الصوتية بالمساجد إلا في الآذان وصلاة الجمعة.

وأكد خشبه أنه تم وضع خطة لترشيد استهلاك المياه طبقا للقرار رقم ٨٢٣ وعدم استعمالها فى رش الشوارع والتوعية من خلال الإدارات الفرعية والمساجد، موجها بعمل ندوة اسبوعية داخل النوادي ومراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الاوقاف.

وأضاف خلال اجتماعه لمديرى الإدارات أنه تم وضع خطة لشهر ذى الحجة وتسليم نسخة منها لمديرى الإدارات وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الدعوة.