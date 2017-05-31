أوقاف الإسكندرية: إحالة 22 للتحقيق بـالعامرية

مها يونس قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إحالة 24 موظفاً للتحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل بإدارة أوقاف العامرية. جاء ذلك في أعقاب جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأربعاء، لوكيل وزارة الأوقاف بال

مها يونس



قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إحالة 24 موظفاً للتحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل بإدارة أوقاف العامرية.



جاء ذلك في أعقاب جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأربعاء، لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد العجمي، بمرافقة الشيخ عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مدي إنضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.



وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل الوزارة، إن الجولة شملت تفقد عدد من المساجد التابعة لإدارة أوقاف العامرية، للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال قافلة دعوية يومي الخميس والجمعة لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الشباب و بث القيم والأخلاق بمشاركة قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية عقب صلاة العشاء والتراويح .



وأوضح العجمي، أن قرار الإحالة شمل 16 موظفًا إداري و6 مفتشين لمخالفتهم ضوابط الحضور والإنصراف بإدارة أوقاف العامرية، مؤكدًا علي إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بالمحافظة.